“B is for Ben”. Jennifer Lopez regina delle nevi, sorriso spaziale. Il particolare che non passa inosservato – FOTO

Jennifer Lopez. L’attrice e pop star di fama internazionale è anche una super diva del web. Non si placa la curiosità sulla sua storia d’amore con il collega Ben Affleck

Cantante, attrice, ballerina, produttrice discografica e cinematografica, imprenditrice, filantropa e oggi anche influencer e star del web. Jennifer Lopez è una vera e propria icona, una donna dai talenti poliedrici che ha guadagnato di diritto il suo status di diva mondiale.

Per questo motivo, non è affatto una circostanza inusuale che la sua vita privata sia spesso oggetto di curiosità sia dei fan più accaniti che del pubblico in generale, curioso di conoscere le sue ultime novità. Quelle più succulenti riguardano indubbiamente il ritorno di fiamma con il collega Ben Alleck.

Jennifer Lopez si batte per difendere Ben Affleck dalle ultime accuse ricevute

Ben Affleck ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto alzare il polverone della polemica. Il famoso attore, regista e sceneggiatore due volte premio Oscar per “Will Hunting” e “Argo”, ha detto durante un’intervista che se avesse continuato il suo impegno matrimoniale con Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel, sarebbe ancora intrappolato nella morsa della dipendenza dall’alcol.

I commenti volati sul web sono stati impietosi nei suoi confronti. Affleck si è difeso puntualizzando che il suo discorso è stato distorto ed estrapolato dal contesto.

A spalleggiarlo è intervenuta anche l’attuale compagna, Jennifer Lopez, che alla celebre rivista People ha detto: “Questa storia semplicemente non è vera. Non potrei rispettare di più Ben come padre, co-genitore e persona”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si conobbero set del film “Gigli” nei primi anni duemila. Divennero una coppia a tutti gli effetti ma poi intrapresero strade differenti. I loro destini si sono incrociati nuovamente pochi mesi fa, riprendendo la relazione da dove l’avevano interrotta.

Ogni pretesto è buono per parlare del loro ritorno di fiamma. Anche l’ultimo post rilasciato su Instagram da JLo scatena le chiacchiere. La diva del pop mondiale è di bianco vestita, con indosso una tenuta da regina delle nevi.

Ha in mano una tazza capiente su sui è impressa la lettera B. “B is for Ben” (La B sta per Ben) – scrive un follower tra i commenti, alludendo alla passione sfrenata e onnipresente della famosa attrice per la sua metà.