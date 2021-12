Juventus- PSG: scambio clamoroso. L’attaccante in arrivo in Italia

La dirigenza della Juventus sta studiando il colpo del ‘secolo’ per sopperire a tutti i problemi offensivi: scambio clamoroso in vista.

Il calciomercato di riparazione della stagione 2021/2022 si sta avvicinando a grandi falcate e mai come stavolta urge il bisogno di mettere mano al portafogli per innalzare la qualità della rosa.

Uno dei club invischiati in questo contesto, ancora in fase di studio per trovare la propria identità c’è la Juventus di Andrea Agnelli. I tifosi bianconeri speravano in una partenza diversa e una posizione di classifica più ambita.

La vittoria di ieri sul Cagliari, col più classico dei risultati e con Kean in gol non cancella le preoccupazioni di una fase offensiva, troppo altalenante dal punto di vista dell’incisività.

Da quì nasce l’esigenza da parte di Pavel Nedved, di stimolare il numero uno della Continassa a fare del proprio meglio per regalare ai tifosi quel colpo tanto atteso.

Sui quotidiani sportivi, in queste ore impazza un nome su tutti, il quale potrebbe concretizzarsi a fronte di uno scambio che, se in porto, avrebbe del clamoroso

Calciomercato Juventus: il colpo di Gennaio che fa sognare i tifosi

Mai come in questa stagione la Juventus si sta trovando in difficoltà, sotto il piano dei risultati e delle prestazioni, troppo spesso fuori dalla portata delle squadre abituate a militare nelle zone calde della classifica.

Il calciomercato di Gennaio sta per aprire i battenti e molti tifosi attendono con trepidazione quel fatidico colpo che farebbe svoltare e sognare in grande, qualsiasi piazza.

In queste ore si sta parlando con una certa insistenza di uno scambio clamoroso tra due tesserati, cosiddetti ‘scontenti’ nelle rispettive rose. Da un lato Arthur Melo, ex metronomo del Barcellona e dall’altro il giocatore più chiacchierato dell’anno.

Per risollevare le sorti morali e risvegliare la vena di bomber di Mauro Icardi, la Juventus si spingerebbe volentieri a fare il passo più lungo della gamba.

Il centrocampista brasiliano è da tempo sul taccuino di Leonardo, suo grande estimatore, mentre Icardi, col passaggio alla Juventus aprirebbe la strada verso una rinascita tanto attesa, quella che probabilmente non potrà cercare con continuità in un Paris Saint Germain ricco di miti e leggende del momento.

Dunque mai come in queste ore, l’attaccante argentino è vicino al ritorno in Italia. Per gli addetti sarebbe il colpo giusto per risollevare gli umori dei tifosi e rilanciare la Juventus in classifica e in Europa, nella seconda parte di campionato.

