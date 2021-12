L’attore Luca Argentero ringrazia la moglie per come gestisce la sua vita, ha ammesso che senza di lei non saprebbe come fare

Luca Argentero è sposato con Cristina Marino dallo scorso 5 giugno, dopo aver messo al mondo la prima figlia Nina Speranza. Cristina è un’attrice come Argentero, ma la sua passione è un’altra.

Ha un’azienda che si chiama Befancyfit, si tratta di una serie di programma di allenamento che si trovano sull’app creata da lei. Inoltre vende molti articoli per allenarsi. La Marino ci tiene molto alla forma fisica, per lei è un’ossessione e in questo aiuta anche il marito.

Luca Argentero sarebbe perso senza le indicazioni della moglie

Luca Argentero è molto goloso e non conduceva una vita rigorosamente sana prima d’incontrare la moglie Cristina, che invece è ossessionata dalla forma fisica e la salute del corpo. L’attore ha infatti ammesso che se non ci fosse lei a frenarlo arriverebbe a pesare 200 chili.

Lei lo aiuta a mantenere uno stile di vita sano e infatti l’attore sta anche smettendo di fumare e si prende più cura di se. Specialmente da quando è diventato padre. A gennaio tornerà a vestire i panni del dottore Andrea Fanti nella fiction “Doc-nelle tue mani”.

Anche per questo è necessario che sia in forma. Specialmente perché si avvicinano le festività natalizie, ormai manca pochissimo. Tra qualche giorno ci saranno le tipiche abbuffate di Natale, in famiglia. Argentero ha rivelato che il 25 dicembre saranno tutti insieme, la sua famiglia e quella di Cristina nonostante abbiano riti diversi.

Successivamente si divideranno tra gli altri familiari di ciascuno. Lui però non si deve preoccupare di eccedere nel cibo, perché tanto c’è la moglie che è molto attenta ad ogni sua mossa. È pronta a fermarlo in qualsiasi momento. Ovviamente un piccolo strappo a Natale si può fare, ma senza esagerare.

D’altronde per mantenere due fisici come quelli della Marino e di Argentero, ci vuole impegno e sacrificio. La filosofia della Marino è “non importa dove”, riferito all’allenamento. Non importa dove ci si trova, ma bisogna sempre allenarsi per il bene del proprio corpo. L’allenamento fa molto bene anche alla mente, è uno sfogo che aiuta a liberarsi e a sentirsi meglio.