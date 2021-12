Un dettaglio sfuggito inizialmente ai telespettatori balza sotto gli occhi di tutti, dopo il sonoro rifiuto: il destino del campione Massimo Cannoletta è ben delineato.

Una nuova pista è stata intrapresa dal più volte campione alla storica trasmissione de “L’Eredità“. L’imbattibile tuttologo di origini pugliesi, e nonché dichiaratamente appassionato storico, Massimo Cannoletta, ha ormai deciso. Il saluto conclusivo indetto dall’amato campione questa volta però non è stato affatto semplice da accettare, lasciando il pubblico visibilmente interdetto.

Il quarantasettenne, amante dei viaggi e per tal motivo capace di esprimersi in ben cinque lingue differenti, a seguito della trentina di ghigliottine superate, degli incredibile record indetti, ed infine dei montepremi scalati e portati a casa con agilità, ha deciso di ritirarsi in diretta ed intraprendere un nuovo cammino.

Massimo Cannoletta stavolta è addio al campione, il disarmante rifiuto dei telespettatori

L’addio alla trasmissione di Rai 1, scoccato con precisione nell’annualità precedente, ha portato con sé un ulteriore cambiamento per il nativo del piccolo comune leccese di Acquarica. Le dinamiche che lo hanno guidato ad intraprendere tale drastica decisione sono state ripercorse da lui nella scorsa puntata di “Oggi è un altro giorno“, condotto dalla carismatica.

Assunto ormai ufficialmente il ruolo di intraprendente e preparatissimo divulgatore per il format Rai, i suoi fan non avrebbero ugualmente accettato ancora del tutto il suo definitivo arrivederci al game show che ha donato lui il ruolo di autentica celebrità. Un rifiuto che, nonostante il passare dei mesi, è ancora ben riscontrabile tra gli sparti della trasmissione.

Ma fortunatamente, dal dicembre del 2020, Mr. Cannoletta sembra sapere alla lettera anche quale sia il modo migliore per farsi perdonare dal suo affiatato pubblico. E sarebbe quello di continuare ad essere se stesso, nel salottino Rai, quanto nella vita reale. In quel di San Gregorio Armeno, il divulgatore artistico aveva difatti già annunciato pochi giorni fa, come lo scorso anno, quali fossero le sue intenzioni future.

“Quest’anno nel presepe mi riservo una grotticella appartata con tanti libri“. Dunque, gli scenari cambiano, ma le intenzioni sono le stesse. Perciò: il perdono verrà concesso dai suoi telespettatori. E, soprattutto, ben volentieri.

