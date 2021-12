“Un giorno vorrei farlo come te…”, Michela Quattrociocche la magia del Natale in primo piano: sguardo magnetico – FOTO

Michela Quattrociocche vince la concorrenza delle dive più selezionate sul web: il primo piano di fine anno che rende tutti più felici!

Mai come stavolta, la bellissima attrice, Michela Quattrociocche è stata così incisiva e intraprendente.

La dolcezza e il fascino regnano sovrani in una diva che fa della forte personalità il ‘piatto forte’ del suo repertorio. Nel corso della sua encomiabile carriera è stata accostata a grandi volti maschili dello spettacolo nazionale.

Basta pensare ad Alberto Aquilani, dal quale ha avuto una lunga storia d’amore condita dal sogno di una vita. Dalla loro relazione sono nati due splendidi figli: Aurora e Diamante.

E’ proprio con loro che Michela spende la maggior parte del suo tempo libero, dimostrando di avere grandi doti sul piano della gestione e delle responsabilità da mamma. Inoltre la showgirl, nelle ultime ore si sta facendo strada apparendo con una certa costanza sui social network, dove continua a regalare spettacoli di bellezza unici ed inimitabili

Michela Quattrociocche infiamma Instagram con un primo piano ad alta temperatura: il Natale dei sogni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Innamorata di voi”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Natale lontano dai loro cari? Le FOTO non lasciano alcun dubbio

Non poteva non concludere l’anno e prepararsi al meglio per le festività natalizie l’affascinante attrice, Michela Quattrociocche.

Mamma di due figli a tempo pieno non rinuncia a rendere la vita dei suoi appassionati più felice del solito, esattamente come accadeva una volta. In occasione del periodo più bello e spensierato dell’anno, l’attrice ha fatto impazzire i followers con un primo piano ad alta temperatura.

Nell’immagine compromettente si nota tutto l’entusiasmo etichettato a parole sul maglione di lana rosso: “It’s a wonderful world”. La dicitura sul tessuto assume una parabola arcuata e pendente alle estremità, condizione che denota la grande abbondanza delle curve e in generale di un fisico all’altezza della situazione.

Il jeans a vita alta e un paio di stivaletti tacco “15”, colorati a tema completano un repertorio di bellezza in uno stato di forma davvero impressionante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Silvia Toffanin scatena le critiche: “Senza Piersilvio Berlusconi avrei fatto un altro lavoro”

La “magia del Natale“, dunque è sotto gli occhi di tutti con quello sguardo profondo e magnetico che manda al manicomio all’istante: effervescente!