Milly Carlucci esclusa dalla Rai: dopo “Ballando” la delusione dell’attrice

Smaccata colossale per Milly Carlucci che ha ricevuto la batosta più grande per la sua carriera come professionista conduttrice.

All’anagrafe è Camilla Patrizia ma noi la conosciamo come Milly Carlucci, padrona di casa di uno dei programmi più amati in casa Rai e che sabato scorso ha chiuso i battenti con la vittoria di Arisa e Vito Coppola.

“Ballando con le Stelle” ha ancora una volta chiuso la stagione con il record di ascolti regalando anche nella sua ultima puntata una grande gioia per il pubblico a casa che resta affezionato al format guidato da Milly.

La conduttrice quindi ora è libera da impegni lavorativi, nulla è stato confermato per lei, anzi, nelle ultime ore ha ricevuto anche una grande porta in faccia per un programma dove in molti speravano di vederla presto. Capiamo di che si tratta.

Milly Carlucci tagliata fuori, al suo posto una grande della canzone italiana

Con oltre 40 anni di carriera alle spalle ed una enorme professionalità accumulata negli anni, Milly sarebbe stata una perfetta candidata per la guida del prossimo “Eurovision Song Contest” che si terrà a Torino la prossima estate.

La signora di Rai 1 è stata invece deliberatamente esclusa, nonostante le ipotesi iniziali la vedessero come una candidata quasi certa, e rimpiazzata invece da una più promettente artista italiana.

Si tratta di Laura Pausini usignolo dalla voce d’oro e cantante conosciuta a livello mondiale anche per la sua recente nomination al Premio Oscar per ‘Io sì (Seen)’, colonna sonora del film di Edoardo Ponti The Life Ahead (La vita davanti a sé).

Milly al momento non si è espressa a riguardo, e sui social non abbiamo ancora visto nessuna lamentela da parte sua.

Per ora le uniche lacrime che Milly ha versato sono quelle per l’addio al programma “Ballando” di Sara Di Vaira che dopo tanti anni di onorato servizio nel programma danzante ha scelto di proseguire la sua carriera su altri fronti.