Miriam Leone sa sempre come attirare i riflettori su di lei: l’attrice ha condiviso un post con cui ha fatto un grande invito ai suoi fan.

Miriam Leone è indubbiamente una delle attrici più apprezzate e seguite dagli italiani. La siciliana ha un talento innato per la recitazione ma è anche dotata di una bellezza fuori dal comune che sbarra sempre gli occhi dei tantissimi ammiratori. La 36enne ha conquistato le prime pagine dei quotidiani lo scorso settembre: la vincitrice della 69esima edizione del concorso di ‘Miss Italia’ ha finalmente sposato il suo amato Paolo Carullo.

La cerimonia è stata da favola e per giorni i social venivano inondati con contenuti che riguardavano le celebrazioni e i fantastici cambi di abito della Leone. Miriam, questa sera, ha condiviso l’ennesima fotografia sublime su Instagram. Come se non bastasse, la catanese ha fatto un grande invito a tutti i suoi followers.

Miriam Leone bellissima e seducente: l’invito ai fan è una tentazione unica

La bellezza di Miriam Leone non passa mai inosservata. L’ultima fotografia che l’attrice ha condiviso su Instagram ha già fatto il giro del web. La siciliana sfodera tutta la sua sensualità in una versione inedita: non a caso questa immagine è estrapolata dal film ‘Diabolik’.

In questi giorni che precedono il Natale, il botteghino italiano è in netta ripresa: merito ovviamente di Spiderman-No Way Home, il nuovo film targato Marvel/Sony che sta spopolando in tutto il mondo. La Leone, dal canto suo, fa un grandissimo invito a tutti i suoi followers. “Chi ha visto il film sa cosa racconta questa foto (no spoiler!) … agli altri , per scoprirlo , non resta che andare al cinema…“. La 36enne che ha indossato i panni della celebre Eva Kant spera ovviamente che i suoi seguaci vedano la pellicola.

Miriam continua a cambiare look con velocità impressionante, modificando anche il taglio dei suoi capelli.

