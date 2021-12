“È stato lui il motivo per il quale non ho avuto figli”, Maria De Filippi rompe il silenzio. Rivelazione scottante

La signora di Canale 5 ha dichiarato il reale motivo per cui non è mai diventata madre, parole dure che fanno riflettere.

Queen Mary ha da poco compiuto 60 anni e non accenna a diminuire il suo fascino nelle trasmissioni di punta che in questi anni le hanno conferito un successo estremo.

Maria De Filippi accanto al marito Costanzo da 27 anni, è la regina indiscussa di Canale 5 con “Amici”, “C’è Posta per Te” e “Uomini e Donne”, show che per lei sono quasi dei figli adottivi, come lo è l’unico erede Gabriele che fa parte della sua vita ormai da diversi anni.

La vita della conduttrice è da sempre scandagliata e messa sotto sopra dalla stampa, e nel tempo in molti si sono chiesti proprio perché la conduttrice non abbia mai voluto avere figli tutti suoi. Il motivo è semplice e lo ha rivelato proprio la diretta interessata.

Maria De Filippi svela perché non ha figli, c’entra lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippi_officialpage)

La signora della tv ha deciso assieme a Costanzo di adottare il piccolo Gabriele quando lui aveva circa 10 anni, una vita la sua fatta di sofferenze estreme visto che aveva trascorso gli anni precedenti in orfanotrofio.

Il bambino è entrato nella vita della coppia in punta di piedi ma in poco tempo ha riempito di affetto i due coniugi che non hanno più sentito la necessità di dare alla luce una nuova vita. Lo ha ammesso la stessa Maria ospite di Raffaella Carrà nel suo “A raccontare comincia tu”, in onda su Rai 3 nel 2019.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Rita Dalla Chiesa indignata, il duro sfogo scatena i social: la polemica clamorosa

Interrogata dalla collega ha esordito: “Maurizio aveva già due figli grandi. E io ho scelto Gabriele. È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Abbelli”, Elena Sofia Ricci accanto al suo grande amore fa sognare: il carosello di FOTO è surreale

La De Filippi ha ammesso anche che conoscere Gabriele è stata la cosa più bella che le potesse succedere anche se lui aveva già 10 anni ed era un ometto.

Oggi il giovane collabora con entrambi i genitori nel dietro le quinte dei loro programmi Mediaset. Dopo il diploma ha infatti iniziato subito a lavorare per la Fascino, la società di produzione al 50% della madre e da lì non si è più spostato.

GUARDA SUL CANALE YT DI www.yeslife.it L’INTERVISTA A MATTEO SALVINI