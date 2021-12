Rita Dalla Chiesa indignata, il duro sfogo scatena i social: la polemica clamorosa

Rita Dalla Chiesa si è lasciata andare a un duro sfogo. Il tagliente commento ha scatenato una polemica andata virale sui social.

Irritazione e fastidio. Questi i sentimenti che si leggono nelle parole indignate di Rita Dalla Chiesa, con cui si è lasciata andare in un duro sfogo. Un‘esplosione di rabbia e indignazione scatenata davanti alla tv.

La nota conduttrice televisiva si è mostrata totalmente contraria a un’espressione presente nei programmi durante questi giorni: gli auguri di buone feste le hanno fatto saltare il tappo.

Si tratta di una questione delicata, dilagata in questo periodo natalizio a partire dall’Unione Europea da cui era partito, in una circolare interna, il suggerimento di non scambiarsi gli auguri di Buon Natale, ma di buone feste allo scopo di non urtare coloro che non celebrano questa tradizionale ricorrenza. Suggerimento che è stato accolto negativamente da molti, tra cui la conduttrice.

Rita dalla Chiesa, pesante sfogo: scoppia la polemica sui social

74 anni, Rita dalla Chiesa è una delle conduttrici più note, presente anno dopo anno nel palinsesto televisivo. Apprezzata da molti, il suo recente intervento contro la questione degli auguri natalizi ha tuttavia scatenato una pesante polemica, attirando molti commenti negativi.

“Ma nessuno in tv dice più BUON NATALE”? Sento dire Buone Feste, Buone vacanze, Buone Festività. Ma si è sempre detto Buon Natale Che ci sta succedendo? Mai diventare pecore”, le parole della presentatrice su Twitter.

Parole che hanno acceso un forte dibattito: diversi utenti si sono scagliati contro il commento sottolineando come sia una provocazione fine a se stessa e come i problemi siano altri. Alcuni ricordano come il “buone feste” sia riassuntivo di tutto il periodo e come sia per questo più agevole da utilizzare.

Tuttavia non manca chi è d’accordo con Rita, appoggiandola nella sua indignazione.

In particolare alcuni utenti hanno speso riflessioni concordi con quelle della conduttrice, mostrandosi preoccupati su come questa tradizionale festa possa essere messa a rischio e finire per essere cancellata.