Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio: le pagelle ed il tabellino delle due gare

Stanno per terminare Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio, gare della 19^ giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle delle due sfide.

Si chiudono i due anticipi delle 16:30 Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio. Al Mapei Stadium, il Bologna trionfa per 0-3 grazie alle reti di Orsolini e Hickey, nella prima frazione e Santander allo scadere. Al 30’ il centrocampista rossoblù, riceve da Dominguez e da posizione defilata trova il bersaglio grosso con un missile sul primo palo. Ad un minuto dal duplice fischio, Hickey batte Pegolo con una conclusione dal limite che si insacca all’incrocio. A pochi secondi dal termine Santander cala il tris: cross basso di Vignato, il centravanti controllo, salta il portiere ed insacca a porta vuota.

La Lazio batte per 1-3 la squadra di Zanetti. Ad aprire le danze Pedro che dopo un incursione per vie centrali insacca con un rasoterra preciso. I veneti alla mezz’ora trovano il pari con Forte che sfrutta di testa un cross di Aramu dalla destra. Nella ripresa, Acerbi ha riportato avanti i biancocelesti con un’incornata su un corner. Ad una manciata di secondi dalla fine, Luis Alberto chiude i conti.

Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio: le pagelle ed il tabellino

Con la vittoria sui neroverdi, la squadra di Mihajlovic sale a quota 27 punti agganciando l’Empoli al decimo posto in classifica staccando. I biancocelesti, invece, si avvicinano alla zona Europa salendo a 31 punti a pari merito con Fiorentina e Roma, impegnate stasera rispettivamente contro Verona e Sampdoria.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-2

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Müldur 5,5 (46’ Toljan 6), Ayhan 6, G. Ferrari 5,5, Rogerio 6 (88′ Kyriakopoulos s.v.); Frattesi 5,5, Lopez 6 (88′ Magnanelli s.v.), Traoré 5,5 (64’ Defrel 5,5); Berardi 5,5, Scamacca 6, Boga 5,5 (46’ Raspadori 5,5). A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Chiriches, Peluso, Harroui. Allenatore: Alessio Dionisi 5,5.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6,5, Medel 6, Bonifazi 6 (80’ Binks 6); Skov Olsen 6,5 (72’ De Silvestri 6), Svanberg 6,5 (62’ Vignato 6), Dominguez 6,5, Hickey 7,5; Soriano 6, Orsolini 7 (62’ Barrow 6); Arnautovic 6 (72’ Santander 6). A disposizione: Bardi, Theate, Dijks, Mbaye, van Hooijdonk, Viola, Sansone. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6,5.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Reti: 36’ Orsolini (B), 44’ Hickey (B), 90’+4 Santander (B).

Ammoniti: 59’ Svanberg (B), 65’ Dominguez (B), 76’ Santander (B), 90′ Magnanelli (S).

Espulsi: –

Note: 0′ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Hickey (B).

VENEZIA-LAZIO 1-3

Venezia (4-3-2-1): Romero 5,5; Ebuehi 6, Caldara 5,5, Ceccaroni 5, Mazzocchi 5,5; Ampadu 6 (74’ Sigurdsson 6), Vacca 5,5 (55’ Busio 6), Crnigoj 5,5 (67’ Tessmann 4,5); Kiyine 6 (55’ Okereke 6), Aramu 6,5; Forte 6,5 (74’ Johnsen 6). A disposizione: Lezzerini, Maenpaa, Haps. Molinaro, Heymans, Bjarkason, Schnegg, Svoboda, Peretz. Allenatore: Paolo Zanetti 5,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 7, Radu 6 (74’ Lazzari 6); S. Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6,5 (67’ Lucas Leiva 6), Basic 6 (74’ Luis Alberto 6,5); Zaccagni 6,5, Felipe Anderson 6 (80′ Anderson A. s.v.), Pedro 7. A disposizione: Reina, S. Radu, Patric, Romero, Escalante, Akpa-Akpro, Vavro, Moro, Muriqi. Allenatore: Maurizio Sarri 6.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Reti: 3’ Pedro (L), 30’ Forte (V), 48’ Acerbi (L), 90’+5 Luis Alberto (L).

Ammoniti: 54’ Pedro (L), 55’ Crnigoj (V), 64’ Basic (L), 74’ Ampadu (V), 86′ Caldara (V).

Espulsi: 90’+1 Tessmann (V)

Note: 2′ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Pedro (L).

Dopo la pausa per le festività natalizie, il campionato tornerà il prossimo 6 gennaio. Il Sassuolo affronterà il Genoa in casa, mentre il Bologna ospiterà l’Inter, al momento prima in classifica. Match interno anche per la Lazio di Sarri che si ritroverà difronte la Sampdoria. Il Venezia volerà, invece, in Campania per sfidare la Salernitana.