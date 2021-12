“Che posizione strana” Shaila Gatta posa ambigua, fascino arabo e shorts invisibili: zoomare è d’obbligo – FOTO

Shaila Gatta, la ballerina non smette mai di stupire. E’ lei la regina del web, lo zoom alla quarta foto è d’obbligo.

Shaila Gatta, anche oggi l’ex velina ha lasciato senza fiato. La splendida e sensuale ballerina stupisce il suo pubblico a colpi di foto ai limiti della legalità. Protagonista di tantissimi shooting, ogni scatto diventa virale; seguitissima sui social è lei la velina che più è rimasta nel cuore degli italiani.

La 25enne infatti tra acrobazie e aperture estreme di gambe ha mandato tutti su di giri. Le ultime foto poi, non sono da meno. Nonostante non sia più presente a “Striscia la Notizia”, la Gatta appare più graffiante che mai. Non ha mai nascosto il suo décolleté ritrovato che la rende semplicemente perfetta.

Shaila Gatta, sempre più bella

