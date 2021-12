Alcuni fans di Silvia Toffanin hanno pubblicato spezzoni dell’intervista ad Alex Belli e Delia Duran su TikTok: l’espressione della presentatrice è esilarante.

Non è finito lo scandalo che ha coinvolto Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello VIP e anzi, sembra che per i due finti innamorati l’avventura sia appena iniziata. Dopo aver abbracciato la moglie Delia, incontrata nel giardino della casa per un vis a vis decisivo, Alex Belli è stato costretto a tornare a casa con lei: le regole anti-Covid del reality, infatti, impediscono a chiunque abbia contatti con persone esterne a rientrare in casa. Con i coinquilini resta Soleil, che sembra decisa a proseguire la sua esperienza anche senza le coccole di Belli.

Silvia Toffanin ride in faccia a Delia Duran, “Alex Belli sei un genio”

Dopo le dichiarazioni d’amore e i baci appassionati con Soleil Sorge, ripresi davanti agli occhi di tutta Italia, Alex Belli sembra comunque essere riuscito a convincere la moglie Delia che la relazione con l’influencer fosse solo una cosa passeggera e di poco conto. La venezuelana ha così deciso di riprendersi l’attore in casa, raccontando a Silvia Toffanin che “l’amore va al di là di qualsiasi cosa”. L’intervista che la coppia ha rilasciato a Verissimo è qualcosa di drammatico ed esilarante allo stesso tempo: drammatico perché è terribile che una donna possa sentirsi di così poco valore da perdonare un tradimento pubblico come quello di Alex Belli, esilarante perché Silvia Toffanin ha riso in faccia ad entrambi per quasi tutta la durata della chiacchierata.

Su TikTok i fans del programma della Toffanin hanno pubblicato alcune clip prese dall’intervista ad Alex Belli e Delia Duran, in cui si può rivedere come la conduttrice non riuscisse a restare imparziale davanti a ciò che raccontava la coppia. “No vabbè Alex Belli sei un genio” ha esclamato Silvia quando la Duran le ha raccontato di averlo perdonato, accettandolo di nuovo nella sua vita e nella sua casa.

Puoi guardare il video di cui stiamo parlando QUI.

Tra i commenti al video pubblicato sul social i fans del Grande Fratello chiacchierano divertiti: “Silvia non è riuscita a trattenere nemmeno una volta un’espressione imparziale” commentano.