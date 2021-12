Cosa sappiamo sulla conduttrice Silvia Toffanin? Ecco cosa ha rivelato in un’intervista riguardo alla sua carriera, tutta la verità

Silvia Toffanin è una delle conduttrici di Mediaset che con la sua bravura e la sua intraprendenza si è fatta conoscere giorno dopo giorno dal pubblico italiano che la ammira e la segue con passione e fiducia.

E’ alla guida di “Verissimo” da tempo e da quest’anno l’appuntamento è raddoppiato, il programma va in onda sia il sabato e la domenica. Ma quando e come è iniziata la sua carriera? Scopriamo i dettagli.

Silvia Toffanin, tutto sul suo passato professionale

Silvia Toffanin è di una bellezza unica, dentro e fuori, dolce e sensibile e lo fa notare attraverso con il suo lavoro che è sempre un successo. La sua carriera è iniziata come letterina a “Passaparola” a fianco di Ilary Blasi e tante altre showgirl.

Ma com’è arrivata alla conduzione di un programma come “Verissimo”? Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista al Fatto Quotidiano, affermando: “Al 99% se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”.

Silvia Toffanin lo ha riferito più volte: la sua storia probabilmente l’ha aiutata a fare carriera, anche se a differenza di quello che pensa l’opinione pubblica, la conduttrice ha conseguito una laurea in lingue nel 2007.

Nonostante il suo ruolo in televisione sia come conduttrice che come compagna del proprietario dell’azienda Mediaset, ha sempre cercato di mantenere separare la vita pubblica da quella privata.

Oggi non solo è una professionista, ma anche una mamma meravigliosa che pone in primo piano la sua famiglia e i suoi cari. Semplicità, naturalezza, intraprendenza e determinazione l’hanno resa una donna di classe, sempre sul pezzo e pronta a dare il massimo in ogni situazione. Il pubblico la adora e la segue.

