Simona Branchetti è la giornalista del Tg5, in questi giorni sta esordendo però in un ruolo nuovo in sostituzione alla D’Urso

La bella Simona Branchetti è una giornalista dal 2005. Si è laureata in Giurisprudenza a Bologna e dopo aver collaborato con diverse testate come “La Voce di Forlì” si è iscritta all’albo dei giornalisti.

I suoi inizi di carriera sono dunque stati sulla carta stampata e poi nel 2003 ha iniziato a collaborare con Sky Tg 24 in televisione. Nel 2007 poi è arrivata al Tg 5. È diventata un volto noto e riconoscibile di Mediaset, e per questo le è stata affidata una grossa responsabilità.

Simona Branchetti prende il posto di Barbara D’Urso

Dopo la crisi dell’anno scorso, che ha visto Mediaset chiudere due programmi di Barbara D’Urso e rivoluzionare “Pomeriggio 5”. Arriva la notizia della sostituzione di Barbarella. Ma non è una cosa definitiva, infatti il periodo di sostituzione durerà fino al 10 gennaio ed è iniziato ieri. Solo per il periodo delle festività.

Al timone del programma c’è ora Simona Branchetti, storico volto del Tg 5. La giornalista ha un curriculum decisamente diverso e vista la sua esperienza, il taglio che è stato dato al programma è sicuramente più giornalistico e quindi i temi principali sono l’attualità e la cronaca.

La Branchetti ha ammesso lei stessa che sostituire la D’Urso è una grandissima responsabilità. Già questa estate la giornalista aveva condotto “Morning news” al posto di “Mattino 5” con la Panicucci. Insomma Mediaset vuole cambiare rotta andando ad insistere su contenuti più informativi ed editoriali. La Branchetti ha anche scritto un libro, “Donne è arrivato lo smart working”, una donna di grandi capacità e brava nel suo lavoro su questo non c’è dubbio.

Ieri è andata in onda la prima puntata di “Pomeriggio 5” senza Barbara D’Urso. Lo share ottenuto non è stato di grande effetto. La trasmissione ha raggiunto il 13,08% di ascolti per 1,5 milioni di telespettatori e per la seconda parte ha raggiunto il 13,84% con 1,8 milioni di telespettatori.

Un risultato troppo basso, considerando oltretutto che non c’era nemmeno il rivale Alberto Matano con “La vita in diretta” su Rai 1, dal momento che si trova in isolamento fiduciario. Rai 3 ha vinto accaparrandosi il 15% di share. Staremo quindi a vedere nei prossimi giorni come si comporterà la Branchetti.