Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore è stato recentemente oggetto di un’invettiva a suo carico. La risposta indiretta che fa indubbiamente riflettere

Stefano De Martino è stato recentemente oggetto delle critiche di un suo ex collega e concorrente del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Valerio Pino, infatti, ospite del programma iberico “Salvame” ha rilasciato dichiarazioni scottanti: “Se Stefano non avesse avuto un bambino con Belen, se non avesse avuto un agente forte, sarebbe stato un conduttore?”.

De Martino ha elegantemente evitato lo scontro diretto non replicando a tali insinuazioni. Tuttavia, ha manifestato chiare idee sul suo passato sentimentale, facendo dovute precisazioni.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ricordo di una storia d’amore

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati una delle coppie più belle e seguite dello spettacolo italiano contemporaneo. Si sono sposati il 20 settembre 2013 e sono genitori del piccolo Santiago (8 anni).

Dopo varie crisi si sono lasciati definitivamente nel maggio 2020 con grande delusione da parte dei fan. La showgirl argentina ha successivamente intrapreso una relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, nata nel luglio 2021.

A Stefano De Martino sono stati attribuiti diversi flirt ma mai nessuna storia è stata concretamente ufficializzata.

La sua carriera ha preso un’impennata grazie alla partecipazione alla nona edizione nel talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il suo carisma e il talento gli hanno consentito di apparire in svariati programmi in vesti diverse; è stato inviato de “L’isola dei famosi” nel 2018, sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi. Egli stesso ha preso le redini su Rai 2 del programma comico “Made in Sud” e ha sostituito Amadeus come presentatore di “Stasera tutto è possibile” per ben due edizioni. È ritornato ad “Amici” successivamente nel ruolo di giudice.

Tuttavia, capita ancora oggi che venga associato inevitabilmente alla passata relazione con Belen Rodriguez. Non rinnega nulla ma, in una recente intervista, ha fatto dichiarazioni importanti a riguardo: “É stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni comunicavo solo quello e ci stava essere considerato solo ‘il signor Belen’. Forse anche io mi sarei definito così”.

Parlando dei suoi trascorsi lavorativi ammette che ci sono cose che oggi non farebbe più, come spogliarsi o posare in intimo: “Ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande”.