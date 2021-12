“Mi ha toccato le parti intime”: a “Uomini e Donne” è accaduto l’indicibile. Le spiegazioni del cavaliere

“Mi ha toccato le parti intime”: racconto sconvolgente a “Uomini e Donne”. Il cavaliere Armando Incarnato ha fornito delle spiegazioni che hanno scioccato il pubblico

Nella puntata odierna di “Uomini e Donne” è accaduto davvero di tutto. Maria De Filippi ha inizialmente dedicato spazio al tronista Matteo, che si è detto molto coinvolto dalla corteggiatrice Federica. La maternità di quest’ultima, tuttavia, rappresenta un ostacolo non da poco a questa frequentazione, alla luce dei dubbi manifestati dal tronista. Ranieri, infatti, ha più volte dichiarato di non sentirsi all’altezza della situazione.

In seguito, la conduttrice ha invitato al centro studio la dama Gloria, corteggiata da Armando e Mirko. La donna si è detta particolarmente presa da entrambi, seppur per motivi differenti: se Armando stimolerebbe la sua parte passionale, Mirko è invece in grado di coinvolgerla mentalmente. Un’osservazione che non è affatto andata giù ad Incarnato, che nel rivolgersi alla dama ha sganciato una vera e propria bomba: “Mi ha toccato le parti intime“.

Le spiegazioni fornite da Gloria al centro studio non sono affatto andate giù al cavaliere più discusso di “Uomini e Donne”. La dama, su richiesta di Maria, ha spiegato ai presenti il motivo della sua indecisione. Se con Armando la scintilla sembrerebbe essersi accesa soprattutto sul fronte della passione, con Mirko la sintonia mentale sarebbe maggiore rispetto a quella con il rivale. Le dichiarazioni della dama, tuttavia, non sono affatto andate giù al partenopeo.

Incarnato ha più volte sottolineato che il discorso di Gloria non corrisponderebbe ai racconti di cui la dama lo rende partecipe durante la settimana. “A me dice che con lui non ha sintonia, quindi non capisco la sua indecisione a che cosa sia dovuta“: questa la domanda di Armando, di fronte alla quale la dama si è trovata in netta difficoltà.

“Non ho mai detto che lui non mi piace, ma c’è un’attrazione diversa. Con lui percepisco molta più tenerezza e dolcezza“, ha risposto Gloria, non convincendo affatto il cavaliere. Secondo Incarnato, la dama avrebbe già una scelta in cuor suo, ma proverebbe imbarazzo all’idea di esporla al centro studio. Lo stesso cavaliere, interpellato dalla conduttrice, ha cercato di far capire a lei e al pubblico i propri sentimenti.

“Quando siamo stati insieme mi ha toccato delle parti molto intime, ma non nel corpo… nell’anima“: questo il pensiero del partenopeo, che si è detto più che sicuro del fatto che Gloria preferisca lui. Secondo Armando, l’attrazione fisica è il presupposto di qualunque tipo di attrazione mentale. Viceversa, il cavaliere reputa improbabile che la passione possa nascere come conseguenza di una sintonia mentale.

Gloria, nonostante l’insistenza di Armando, ha deciso di non sbilanciarsi. Probabilmente, tra pochissime puntate, la dama perverrà ad una scelta tra i suoi corteggiatori.

