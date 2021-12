Dopo il tremendo tornado in Kentucky, sono stati ritrovati due bambini dispersi. Erano all’interno di una vasca da bagno

Giorni dopo il terribile tornado che ha sconvolto il Kentucky, i soccorritori hanno finalmente ritrovato due bambini dati per dispersi. A parlare la nonna “li avevo cercati ovunque. Ho pregato di poterli riabbracciare.” I due bambini erano ancor all’interno della vasca dove la nonna li aveva messi insieme ad un cuscino, una coperta e una Bibbia. I due bambini hanno rispettivamente 3 e 15 mesi.

Tornado in Kentucky, due bambini salvi per miracolo

Un fortissimo tornado si è abbattuto sul Kentucky, provocando molti danni, devastando gran parte del territorio e facendo decine e decine di vittime.

La nonna dei due bambini, Clara Lutz aveva nascosto i due nipotini, di 3 e 15 mesi, all’interno della vasca da bagno; quando il tornado ha raggiunto la sua casa, la vasca è stata scaraventata fuori portandosi con sè i due piccoli. Oggi, dopo giorni di ricerche, i soccorritori hanno trovato i due bambini sani e salvi ancora all’interno della vasca che si era capovolta proteggendoli. A raccontare questa storia a lieto fine è stata proprio la nonna che ha affermato di aver quasi perso le speranze di rivedere i nipotini ma di aver comunque pregato tanto per poterli riabbracciare: “Ho pregato il Signore che riportasse a casa i miei due bambini.” E le sue preghiere si sono avverate quando le è giunta la notizia del ritrovamento dei due bimbi.

La casa della donna è andata ovviamente distrutta così come tanti altri edifici del luogo. Aveva nascosto i bambini all’interno della vasca proprio per proteggerli in attesa dell’arrivo del tornado che, una volta arrivato, ha spazzato via ogni cosa, distrutto la casa di Clara e portato via la vasca da bagno. Aveva cercato i suoi nipotini ovunque senza nessun risultato; poi la gioia inaspettata e ha potuto riabbracciarli.