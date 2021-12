Incidente sul lavoro all’interno di una casa di cura: giovane tecnico perde la vita

Nella serata di ieri, un tecnico di 30 anni ha perso la vita mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione in una casa di cura di cura Eremo di Arco, in provincia di Trento.

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime sul lavoro nel nostro Paese. Nella serata di ieri un giovane ha perso la vita mentre svolgeva dei lavori di manutenzione all’interno della Casa di cura Eremo di Arco, in provincia di Trento. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente mortale, ma pare che il 30enne possa essere deceduto dopo essere stato schiacciato nel vano ascensore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia.

Incidente mortale sul lavoro nella serata di ieri, martedì 21 dicembre, ad Arco, comune in provincia di Trento. La vittima è un tecnico 30enne di origini romene, titolare di una ditta che si occupa della manutenzione e della sostituzione di ascensori.

Stando a quanto ricostruito al momento, come riportano alcune testate locali, tra cui la redazione de L’Adige, il tecnico, di cui non si conosce l’identità, si trovava nella Casa di cura Eremo, insieme ad alcuni operai, per svolgere alcuni lavori di manutenzione: il rinnovamento degli ascensori. Per cause ancora da accertare, pare che la vittima sia rimasta schiacciata all’interno del vano ascensore, dove stava lavorando, ricostruzione ancora da confermare.

Presso la struttura sanitaria si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, ma per il 30enne era ormai troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.

Intervenuti, scrivono i colleghi de L’Adige, anche gli agenti della Polizia ed i tecnici dell’ispettorato del lavoro che hanno provveduto agli accertamenti del caso e ora stanno indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause della tragedia.

