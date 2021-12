Alba Parietti annuncia il suo ritorno in occasione dell’evento che chiuderà il 2021. “Non vedevo l’ora di dirvelo”, ha dichiarato

“Finalmente posso dirvelo“, così Alba Parietti rompe il silenzio e annuncia il suo prossimo progetto lavorativo, che la porterà sul palco di uno degli eventi più attesi. La presentatrice e opinionista si è contraddistinta negli scorsi mesi per l’esperienza vissuta a Tale e Quale Show, nel quale si è divertita a imitare artisti della scena italiana e internazionale. Dopo questa avventura è tornata nelle vesti di opinionista, ospite in numerosi programmi Rai e Mediaset. L'”Albona Nazionale” dà ora appuntamento al 31 dicembre. Ecco dove il pubblico potrà rivederla.

L’annuncio di Alba Parietti: “Sarà accanto ad Amadeus”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Come da tradizione per il 31 dicembre la Rai affida il conto alla rovescia per il nuovo anno ad Amadeus con “L’anno che verrà“. In diretta da Terni il conduttore accompagnerà i telespettatori di Rai 1 alla mezzanotte, insieme a numerosi artisti e personaggi dello spettacolo che saliranno sul palco per animare la serata. Tra questi ci sarà anche lei, Alba Parietti, e ad annunciarlo è proprio la diretta interessata dal profilo Instagram.

“Non vedevo l’ora di dirvelo” -si legge- “a Capodanno sarò con tutti voi e Amadeus che sarà al comando di ‘L’anno che verrà’“. Accanto a lei un intrattenitore per eccellenza, il suo “nemico amatissimo”, Cristiano Malgioglio. Il duo ha già avuto modo di intrattenere il pubblico con alcuni siparietti all’interno di Tale e Quale Show, dove Malgioglio ha rivestito il ruolo di giudice.

Due personalità esuberanti e due personaggi di spicco della televisione italiana che condivideranno il palco insieme a una serie di artisti musicali. Tra i nomi annunciati finora troviamo quelli di Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti, Umberto Tozzi e Fausto Leali. E ancora: Arisa, Achille Lauro, Nek, Rkomi, Edoardo Vianello, Donatella Rettore, Raf, Clementino, i Gemelli di Guidonia e i Los Locos.

Per Alba Parietti questo rappresenta un grande ritorno sul palco di Rai 1, nel corso di una delle serate più seguite dell’anno. L’opinionista non ha nascosto tutto il suo entusiasmo in merito. Maggiori dettagli riguardo a “L’anno che verrà” e ai suoi ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni.

