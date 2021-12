Aldo Montano dopo l’uscita dal “GF Vip” si consola così: accanto a LEI ha ceduto alla tentazione. “Devo farlo!”

L’ex gieffino appena uscito dalla Casa ha iniziato a prendere possesso della sua vita e ad apprezzare anche piccoli gesti quotidiani da condividere con la moglie.

Il 18 dicembre l’atleta olimpico ha lasciato la Casa più spiata d’Italia per tornare dalla sua famiglia e festeggiare così le feste di Natale insieme.

Aldo Montano ha salutato i suoi colleghi di gioco e l’amico Manuel Bortuzzo per tornare dalla moglie Olga Plachina, 24 anni, con cui si è conosciuto durante le Olimpiadi invernali di Soci nel 2014. I due sono anche genitori di Olympia, 4 anni, e Mario Jr., nato quest’anno.

Dopo mesi segregato dentro le mura del reality, lo schermitore ha ripreso in mano la sua vita, comprese alcune sane abitudini di coppia che lui stesso ieri ha immortalato nelle stories Instagram.

Aldo Matano con Olga non bada a spese, insieme fanno faville

“Amore cosa stai facendo?” chiede Olga inquadrando Aldo intento a scegliere i regali di Natale nella catena di oggettistica per la casa Portobello Spa.

Lo sportivo le si avvicina e spiega che visto che mancano pochi giorni prima di festeggiare il Natale hanno deciso di andare a fare incetta di doni per amici e parenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Luca Argentero: “Se non fosse per mia moglie, sarebbe la fine”. Fan sconvolto

Si tratta di un messaggio promozionale visto l’hashtag usato #suppliedby, ma in ogni caso Aldo ne approfitta per mandare un caro augurio di buone feste a tutti i follower – 177mila – che lo seguono e tifano per lui nonostante la fine della sua avventura nel “GF Vip”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Federica Pellegrini sempre più in alto: la leggenda dell’araba fenice presto al cinema. “Finalmente ci siamo”

Aldo sorride accanto alla giovanissima moglie che nonostante la mascherina mostra degli occhi incredibilmente belli ed un sorriso che emerge prepotente incantando non solo il compagno ma anche i fan all’ascolto.

Ricordiamo che nonostante i 16 anni di differenza, il loro è stato fin da subito un colpo di fulmine e sono convolati a nozze nel 2016 dando alla luce la loro primogenita solo pochi mesi dopo.

GUARDA SUL CANALE YT DI www.yeslife.it L’INTERVISTA A MATTEO SALVINI