All’interno della casa del Grande Fratello non si parla d’altro: è stato vero amore quello tra Alex Belli e Soleil Sorge? Ovviamente no, ma ognuno vuole dire la sua.

La presunta storia d’amore tra Alex Belli e Soleil Sorge, lo sappiamo tutti, è ormai l’unico argomento di conversazione che le persone riescono a tirare fuori quando si parla del Grande Fratello VIP di quest’anno. Se i due “vip” davano molto di cui parlare già quando entrambi erano dentro la Casa, anche adesso che Alex è stato espulso la situazione non sembra essere cambiata, e il mondo del gossip non parla d’altro.

Quello tra Alex Belli e Soleil Sorge è stato vero amore? Ognuno vuole dire la sua

Non solo il pubblico fuori dalla Casa non riesce a smettere di parlare di Belli e la Sorge, ma sembra che anche gli altri inquilini del Grande Fratello non si diano pace. La relazione tra l’influencer e l’attore è sulla bocca di tutti, e Soleil non ne sembra affatto dispiaciuta. Se uscisse anche lei, infatti, lo scandalo svanirebbe in tanto fumo e poco arrosto. La modella italo-americana sembra dunque decisa a fare di tutto pur di restare all’interno del reality e, chissà, addirittura vincerlo. Da parte sua Alex Belli, tornato tra le braccia della moglie Delia Duran, non perde occasione di partecipare a salotti ed ospitate varie, dentro e fuori la televisione.

Sulla presunta relazione di Soleil e Alex, ormai finita, è voluta intervenire anche Katia Ricciarelli. La soprano si è detta d’accordo con la maggior parte dei coinquilini, che pensano che sebbene anche Soleil non si sia fatta mancare nulla, sia sopratutto responsabilità di Alex tutto il caos che è successo dentro e fuori la casa. Secondo la cantante, che ha detto di voler molto bene sia alla modella che all’attore, tra i due c’è stato vero amore e non si può negare. Peccato, però, che lui sia uscito dalla casa facendo una pessima figura.

Tra le tanti voci che hanno voluto commentare il gossip più caldo del momento si è sentita anche quella dell’opinionista Adriana Volpe, che ha voluto ricordare al pubblico che Soleil è stata protagonista dello scandalo tanto quanto Alex. Non è il caso, secondo la Volpe, di farla passare come povera vittima della situazione.