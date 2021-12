Allerta Covid, USA: FDA autorizza la pillola antivirale Molnupiravir

Via libera alla pillola antivirale Molnupiravir: lo ha annunciato la Food and Drug Administration statunitense questo giovedì 23 dicembre.

Non si allenta la corsa del coronavirus. Mentre l’intero Pianeta è nuovamente in ginocchio a causa dei ritmi lesti e imprevedibili dei contagi legati alla nuova variante Omicron; dall’OMS nessuna buona notizia. La doccia fredda arriva dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Stando a quanto ha dichiarato il responsabile Tedros Adhanom Ghebreyesus, non si può ancora parlare di ripresa: tutt’al contrario, il mondo è alle prese con una nuova “tempesta in arrivo“; l’Europa? “sull’orlo del baratro.” Dopo la carrellata di brutte notizie, una buona informazione arriva oggi, giovedì 23 dicembre, dagli Stati Uniti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Multa salatissima e bando dai social per una nota influencer: il motivo

FDA autorizza la pillola antivirale contro il SARS-CoV-2

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emory University (@emoryuniversity)

NON PERDERTI ANCHE >>> Multa salatissima e bando dai social per una nota influencer: il motivo

Di fronte alla criticità della situazione coronavirus a livello globale, La Food and Drug Administration statunitense (FDA) ha annunciato ufficialmente il via libera alla pillola di Merck & Co. Il nuovo farmaco anti-covid è il Molnupiravir, sviluppato con Ridgeback Biotherapeutics. Stando a quanto riporta la Reuters, uno studio ha dimostrato l’efficacia dell’antivirale. Il progetto sperimentale ha testato il nuovo medicinale su un campione di pazienti ad alto rischio e al primo stadio dell’infezione virale. Secondo i risultati ottenuti, l’assunzione del Molnupiravir può coadiuvare la terapia tradizionale, accelerando la riduzione, lo studio clinico stima il 30%, di ricoveri e decessi.

Di fronte alla positività dell’esito della ricerca, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato questo giovedì, 23 dicembre, la commercializzazione del farmaco di Merck. Il suo trattamento sarà adeguato in pazienti affetti da infezione Covid-19 lieve a moderata; la pillola può essere somministrata solo a un pubblico adulto considerato a grave rischio di malattia, nei casi in cui i trattamenti alternativi non siano accessibili oppure clinicamente appropriati. Paxlovid, il farmaco anti-Covid di Pfizer, è stato invece approvato ieri, mercoledì 22 dicembre, e sarà somministrato a persone di età pari o superiore a 12 anni: il nuovo medicinale ha dimostrato di essere efficace per circa il 90% dei casi di infezione.

Secondo quanto riferito dalla FDA, il nuovo farmaco di Merck è assolutamente vietato a pazienti di età inferiore ai 18 anni a causa del principio attivo di Molnupiravir, dannoso per la crescita ossea e cartilaginea. La pillola è inoltre sconsigliata nelle donne in stato di gravidanza.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO NON PERDERTI IL TG DI YESLIFE:

NON PERDERTI ANCHE IL METEO:

E IL CALENDARIO DELL’AVVENTO: