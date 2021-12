“Una carica sensuale pazzesca” Andrea Delogu, la FOTO in auto infuoca l’animo di chiunque la guardi: una bellezza esplosiva

La conduttrice Andrea Delogu bellissima e imprevedibile come sempre, propone uno dei suoi scatti che ben la contraddistinguono.

Con quel sorriso che la contraddistingue, Andrea Delogu non poteva che affrontare il periodo natalizio con la carica giusta per svolgere le sue quotidiane commissioni. Per la conduttrice il social è come un diario dove custodire i suoi pensieri, sia teneri che meno lieti. Il web la ama per la sua semplicità, la sua schiettezza anche nel porsi; le foto infatti sono varie.

Non solo scatti da femme fatale ma anche quotidiani, giornalieri con mise casual o senza trucco, il risultato è comunque ad effetto. Anche nel suo ultimo post ha voluto raccontare un po’ di sé con foto che le rendono assolutamente giustizia, sono tutti pazzi di lei. Quale sarà il suo segreto? l’autenticità.

Andrea Delogu, sorridente e accattivante accende l’animo dei followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Luca Argentero: “se non fosse per mia moglie, sarebbe la fine”. Fan sconvolti: “fatti forza, ti capiamo”

A proposito di autenticità, la Delogu ha fatto sapere al web che è tempo di regali e insieme all’amica – Ema Stokholma – devono avventurarsi per la caccia all’ultimo pacchetto. Nell’attesa che l’amica arrivi, Andrea si trova a bordo della sua auto, Toyota Yaris. “Il 2021 sta per finire. È stato un anno incredibile e incredibilmente lungo. Ho fatto il pieno di risate, chilometri ed energia a bordo della Nuova Yaris Cross Hybrid” scrive Andrea nel suo ultimo post, una partnership col famoso brand di auto.

La Delogu appare perfetta nella sua mise quotidiana; cappottino caldo beige e quella codina che ormai porta spesso. “Sei meravigliosa sei fantastica sei bella hai tutto ciò che serve in una donna ciao a risentirci 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘” commenta un fan rapito dalla bellezza di Andrea. In molti inoltri sottolineano come sia bella dentro e fuori, magari il termine che utilizzano non è così garbato ma il significato è comunque quello.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Massimo Cannoletta stavolta è addio al campione, il disarmante rifiuto dei telespettatori

Numerose le storie che arricchiscono il profilo di Andrea e che mostrano quel suo lato fanciullesco che si spera non perda mai. Lei ed Ema insieme sono un’accoppiata vincente; una sintonia perfetta.

PREVISIONI METEO www.yeslife.it PER IL 22 DICEMBRE