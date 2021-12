“Sei la presenza unica e irrepetibile in tv”. Antonella Clerici: l’omaggio spettacolare del suo “rivale” televisivo. Regina assoluta delle feste – FOTO

Antonella Clerici. La presentatrice tv pubblica su Instagram l’immagine di una copertina a lei dedicata. La “rivalità” con un personaggio superata dalla stima reciproca

Antonella Clerici è uno dei volti storici dell’azienda televisiva di Stato. Dopo quasi 20 anni di onorato servizio alla conduzione del programma culinario “La Prova del Cuoco” passò il testimone alla collega Elisa Isoardi.

Agognata dal suo pubblico, è tornata a ricoprire la medesima fascia oraria che anticipa il pranzo con il format “È sempre mezzogiorno!”, in onda attualmente su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Grazie ai sostanziosi risultati in termini di share, ha recentemete ripreso le redini del talent show musicale “The Voice Senior”, affiancata dai sapienti giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti.

Antonella Clerici sulla copertina di una prestigiosa rivista

Sulla copertina dell’ultimo numero della rivista settimanale Chi troviamo una raggiante Antonella Clerici. La presentatrice tv è ritratta in un vestito di tulle e organza color rosso fuoco e alle spalle ha un elegante albero di Natale. É lei il personaggio scelto per augurare buone festività ai lettori.

È un inaspettato e piacevole omaggio, segno delle stima e del rispetto che intercorre tra la stessa Antonella Clerici e Alfonso Signorini, direttore della rivista. I due settimanalmente si scontrano, puntata dopo puntata, a suon di dati di ascolto poiché, secondo palinsesto Rai e Mediaset, i programmi che conduno (“The Voice Senior” e il “Grande fratello Vip”) cadono nel medesimo giorno.

Questo non ha comunque ostacolato la scelta di Signorini e della sua redazione nel conferire merito alla “rivale”. La Clerici scrive sul suo profilo social: “Grazie mille al settimanale Chi per la splendida cover natalizia! Che sia davvero un Natale di rinascita anche per tutti voi amici di Instagram”.

“Sei la presenza unica ed irrepetibile in tv… bellissima in rosso” – le scrive un fan ammaliato dalla sua radiosità. Fanno eco altri: “Sei bellissima e simpatica ti seguo sempre”, “Auguri di cuore, cara Antonella…’brilli’ sempre, in tutti i sensi”.