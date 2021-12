Arisa è furiosa, le parole della conduttrice hanno ferito la cantante: “Mi ha frainteso”. Scontro mediatico aperto

La cantante in una recente intervista ha dichiarato come si sente dopo la vittoria a “Ballando” accanto al suo partner con cui ha instaurato un rapporto speciale.

È ancora nell’aria la vittoria che ha premiato la cantante Arisa ed il suo maestro Vito Coppola sabato 18 dicembre durante l’ultima puntata del programma danzante di Milly Carlucci.

I due ballerini hanno dato prova di grande professionalità che, unita anche alla simbiosi perfetta che li ha legati, è stata la chiave di volta per ottenere il trofeo del programma.

Intervistata da Il Corriere, Arisa ha svelato che con Vito si è creata un’intesa intima, la cantante ha parlato anche di “affinità ed attrazione” intensa con lui.

Non si è però limitata a raccontare il suo stato d’animo alle stelle per la vittoria, l’artista poliedrica ha rivelato anche di essere affranta e dispiaciuta per il botta e risposta che è avvenuto con Serena Bertone durante la sua partecipazione straordinaria a “Ballando”.

Arisa vs Bertone: come finirà tra le due prime donne?

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” poche settimane fa è stata ospite straordinaria in giuria nel programma di Rai 1 e dopo la performance di Arisa ne ha approfittato per farle una domanda inopportuna.

“Siamo pronti per il film erotico? Gira questa cosa, che tu hai detto che vorresti interpretare una pellicola soft“, ha chiesto senza peli sulla lingua la Bertone dopo la notizia che Siffredi le aveva proposto di “recitare” con lui in un suo film.

Arisa al momento ha risposto che non lo escludeva ma poi nelle settimane successive non ha potuto non smettere di pensare a quella frase poco delicata nei suoi confronti.

Ai microfoni de Il Corriere ha infatti ribadito che si è sentita un po’ offesa da quella frase: “Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico”.

Poi ha alzato un po’ l’asticella e ha ammesso che le sembrava quasi “che una donna avesse frainteso un’altra donna” con quell’uscita intima ma allo stesso tempo poco adatta al contesto in cui si trovava in quel momento.

Dopo questa dichiarazione ora si attende la replica della Bertone che potrebbe addirittura invitare Arisa in trasmissione per chiarire una volta per tutte quanto accaduto che ha sensibilmente turbato la vincitrice di “Ballando”.

