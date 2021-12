Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano per l’ennesima volta a far parlare di loro. Si tratta forse di un ritorno di fiamma?

E’ stata sicuramente una delle coppie più amate e chiacchierate del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando della coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono conosciuti ad Amici e già l’inizio della loro storia era stato stravolgente poichè Stefano era allora fidanzato con la cantante Emma Marrone che tradì proprio con Belen. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha colpito entrambi e ha fatto nascere una importante, lunga e travagliata storia d’amore. Tutto è accaduto velocemente, il fidanzamento, la decisione di convolare e nozze per consolidare il loro amore e poi l’arrivo del figlioletto Santiago. Sembrava andare tutto a gonfie vele quando qualcosa si è rotto e i due hanno deciso di separarsi. Ma poi ecco il ritorno di fiamma; De Martino deciso a riconquistare la showgirl argentina, ci riesce dopo un lungo periodo e i due tornano insieme. Ma neanche questa volta va tutto per il verso giusto e i due si trovano ad attraversare una forte crisi che li porterà a dividersi di nuovo. I due non hanno mai detto ufficialmente quale sia stato il motivo della rottura, ma si pensa potrebbe essersi trattato di un tradimento da parte di lui.

Belen Rodriguez non ha dimenticato l’ex marito

E’ ormai passato molto tempo dalla separazione tra i due e la showgirl sembrava aver totalmente dimenticato l’ex marito. Si è concentrata sul lavoro e poi ha conosciuto Antonio Spinalbese dal quale ha avuto la piccola Luna Marì. A quanto pare però, anche questa coppia sembrerebbe essere giunta al capolinea, nonostante non sia ancora stata ufficializzata alcuna rottura da parte dei due.

Pochi giorni fa ecco che arriva una svolta tra Belen e Stefano. L’ex ballerino. il 19 Dicembre è stato ospite da Fabio Fazio per parlare del suo nuovo programma ‘Bar Stella‘. Durante la discussione i due sono finiti a parlare dell’ex rapporto con Belen. Stefano a quel punto si è aperto parlando liberamente di quello che era accaduto e di come in passato si sentisse sotto pressione a causa del successo della moglie e che per molto tempo si è sentito solamente Mr. Belen.

La Rodriguez ha seguito la trasmissione da casa e ha pubblicato una storia su instagram dove mostrava di star guardando l’ex marito in Tv. Cosa voleva dire con quella foto? Potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma tra i due?