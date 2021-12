Benessere a tavola: 5 alimenti che rafforzano il sistema immunitario

“Noi siamo quello che mangiamo”, sosteneva il filosofo Feuerbach; e aveva ragione: ecco 5 alimenti a favore del nostro sistema immunitario.

Insieme all’inverno arrivano anche i primi raffreddori, mal di gola e sintomi influenzali. Come sempre, il rimedio è pronto in tavola. Scopriamo insieme 5 alimenti da consumare con regolarità per proteggerci dalle rigide temperature: ecco una breve lista da prediligere in cucina per rafforzare il sistema immunitario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 sorprendenti benefici del cocco

Sistema immunitario: 5 alimenti da preferire a tavola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Local Arm Wrestling Club (@raymondspizzeria)

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 7 alimenti nemici del sonno

aglio: alimento numero uno per il sistema immunitario sin dall’antichità. Grande alleato del sistema immunitario proprio grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, l’aglio apporta anche un’ingente quantità di zolfo blocca la crescita batterica, aiutando di conseguenza ad accelerare i meccanismi di purificazione del nostro intestino. Le proprietà antimicrobiche e antibiotiche presenti nell’allicina incrementa considerevolmente le difese immunitarie.

alimento numero uno per il sistema immunitario sin dall’antichità. Grande alleato del sistema immunitario proprio grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, l’aglio apporta anche un’ingente quantità di zolfo blocca la crescita batterica, aiutando di conseguenza ad accelerare i meccanismi di purificazione del nostro intestino. Le proprietà antimicrobiche e antibiotiche presenti nell’allicina incrementa considerevolmente le difese immunitarie. frutta secca: ricca fonte di Omega-3 e acidi grassi polinsaturi, la frutta secca è un alimento essenziale per rafforzare il sistema immunitario.

ricca fonte di Omega-3 e acidi grassi polinsaturi, la frutta secca è un alimento essenziale per rafforzare il sistema immunitario. cereali: in generale, tutti i cereali sono grandi alleati del nostro sistema immunitario. Non solo orzo, ma anche riso, frumento e farro, tutta la famiglia dei cereali, specialmente se integrali, sono ben accetti grazie al notevole apporto di amminoacidi solforati. Tesoriere naturali di fibre, i cereali danno una mano all’intestino, favorendo transito e flora intestinale.

in generale, tutti i cereali sono grandi alleati del nostro sistema immunitario. Non solo orzo, ma anche riso, frumento e farro, tutta la famiglia dei cereali, specialmente se integrali, sono ben accetti grazie al notevole apporto di amminoacidi solforati. Tesoriere naturali di fibre, i cereali danno una mano all’intestino, favorendo transito e flora intestinale. legumi: alimento primo sin dagli inizi della nostra civiltà. Ricche fonti di proteine, carboidrati e fibre, i legumi ci permettono di fare il pieno di vitamine e minerali. Ceci, fagioli, lenticchie apportano numerosi benefici al sistema immunitario in virtù della produzione di anticorpi. Importante anche la lisina, un amminoacido essenziale fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo.

alimento primo sin dagli inizi della nostra civiltà. Ricche fonti di proteine, carboidrati e fibre, i legumi ci permettono di fare il pieno di vitamine e minerali. Ceci, fagioli, lenticchie apportano numerosi benefici al sistema immunitario in virtù della produzione di anticorpi. Importante anche la lisina, un amminoacido essenziale fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo. cacao: grazie ai flavonoidi, il cacao fa miracoli per il sistema immunitario. Questa sostanza esercita un considerevole principio antiossidante che blocca i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Secondo uno studio scientifico, un’alta dose di cacao rafforza inoltre le cellule T helper, un sottogruppo di linfociti in grado di adattare meglio le nostre difese immunitarie alle mutazioni causate delle infezioni e altre patologie virali.