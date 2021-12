Lo ha fatto anche lei: mai così provocante la conduttrice Benedetta Parodi decide di esibirsi in un numero di indimenticabile “sfrontatezza”.

I piaceri, donati dall’inimitabile appassionata di cucina Benedetta Parodi, potranno da ora in avanti non limitarsi semplicemente ad adornare, seppur in maniera impeccabile, le tavole della penisola. E, soprattutto, con l’avvicinarsi dei giorni di festa. Dopo aver elencato, con tanto di charme in provetta, una serie di prelibatezze adatte al menù della giornata di domani, ed aver pubblicato con l’ausilio di Villardi Editore “Una poltrona in cucina. Storie e ricette di casa“, è arrivato il momento di sorprendere il suo pubblico da casa.

Una parentesi per alcuni “inappropriata“, per altri assolutamente necessaria. Per questo Natale 2021 la conduttrice e scrittrice piemontese ha riservato uno spettacolo in diretta dalla sua camera da letto che sfiora l’illusione di una visione d’utopica “meraviglia“.

“C’è bisogno di esibirlo?” Benedetta Parodi sfacciata a letto lo sbatte in primo piano – FOTO

PER VEDERE BENEDETTA PARODI “SFACCIATA SUL LETTO”, VAI SU SUCCESSIVO.