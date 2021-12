Terribile incidente sulla statale: muore giovane operaio

Un giovane operaio di 36 anni è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la statale 45bis tra Gavardo e Prevalle (Brescia).

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un giovane operaio di 36 anni. È accaduto ieri pomeriggio lungo la statale 45bis tra Gavardo e Prevalle, in provincia di Brescia. La vittima si trovava alla guida di un furgone che, dopo l’impatto con una vettura, si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i medici del 118 che hanno soccorso il 36enne, rimasto schiacciato dal carico che trasportava, e lo hanno portato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto.

Brescia, incidente lungo la statale 45bis: giovane operaio perde la vita

Un operaio è morto in un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 dicembre sulla statale 45bis nel tratto compreso tra Gavardo e Prevalle, comuni in provincia di Brescia.

La vittima è Mauro Pellegrini, 36enne residente a Casto. Il giovane operaio, stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione di Brescia Today, viaggiava alla guida di un furgone sul quale trasportava un carico. Per cause ancora da accertare, un’auto ha improvvisamente invaso la corsia opposta scontrandosi con il furgone che, dopo aver sbandato, è finito contro il guardrail. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una seconda auto.

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere del furgone il 36enne, rimasto schiacciato sotto il peso del carico, e lo hanno affidato ai medici che lo hanno trasportato d’urgenza presso in ospedale. Qui, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: Mauro è deceduto, alcune ore dopo il ricovero. Praticamente illesi, scrive Brescia Today, gli occupanti delle due vetture coinvolte.

Dei rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale di Montichiari. Per consentire la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi della Polizia, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.

