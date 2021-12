18 anni, il calciatore muore durante la partita

Ancora una terribile tragedia su un campo di calcio: un giovanissimo ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita.

Il calcio è probabilmente lo sport più popolare del mondo. Miliardi di persone lo seguono e lo praticano: la passione verso il pallone che rotola e verso i calciatori è sempre molto forte. Sui terreni di gioco, però, si consumano spesso tragedie che spezzano i cuori di tutti gli appassionati.

In estate, le immagini del malore di Eriksen durante una partita degli Europei fece velocemente il giro del web. Il danese riuscì a salvarsi miracolosamente. Non è invece arrivato il miracolo tanto sperato per Adrien Sandjo, giovane calciatore di 18 anni colto ieri pomeriggio da un malore sul campo di via Palatucci, a Torino.

18 anni, muore calciatore colto da malore durante una partita

I medici delle Molinette hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. Trascorse le sei ore di accertamento, verrà dichiarato deceduto; i famigliari hanno dato l’assenso alla donazione degli organi. Il giovane è andato in arresto cardiaco durante una partitella della rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d’Aosta. Ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Molinette, sottoposto a Ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo), le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che i sanitari si erano riservati la prognosi.

Adrien che giocava con il Cit Turin si è accasciato durante il secondo tempo della partita Under 19 sul campo del Beppe Viola e come accadde a Christian Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia è stato circondato dai compagni a “protezione”. Dopo un primo soccorso sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Molinette in gravi condizioni. Ed oggi è arrivata la tragica notizia.

