Charlene di Monaco, preoccupano le condizioni di salute: i dettagli

Charlene di Monaco, preoccupano le sue condizioni di salute: nuovi dettagli. La principessa non passerà il Natale in famiglia.

Charlene Lynette Grimaldi è la principessa del Principato di Monaco avendo sposato il principe Alberto II di Monaco. La classe 1978 è da sempre appassionata di sport e ha anche partecipato ai Giochi panafricani raccogliendo due medaglie d’oro. La nativa di Bulawayo ha anche preso parte alle Olimpiadi di Sidney.

Charlene lavora da sempre per migliorare le condizioni dei bambini più poveri. La principessa, tuttavia, ha vissuto un anno assai complicato. Dopo esser stata colpita da gravi problemi di salute, la 43enne ha trascorso sei mesi in Sudafrica lontano dalla famiglia, senza poter abbracciare suo marito e i suoi figli. Come se non bastasse, è ricoverata da tempo in una struttura in Svizzera. Le sue condizioni di salute continuano a preoccupare.

Charlene di Monaco, preoccupano le sue condizioni di salute: i dettagli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carolina vuole il posto di Charlene di Monaco. Alberto non sa più come nascondere le crisi famigliari

Le condizioni di Charlene continuano a preoccupare. La principessa, colpita da una pesante infezione, ha rischiato anche di perdere la vita. Stando a quanto spiegato da una fonte importante, la classe 1978 non passerà nemmeno le Festività Natalizie insieme alla sua amata famiglia.

Secondo alcune indiscrezioni, le condizioni psicofisiche della nativa di Bulawayo sarebbero assai peggiorate. A quanto pare, lei avrebbe chiesto una donna come presenza a corte per sostenere i suoi figli. La Wittstock aveva condiviso alcuni post sui social network, ringraziando Dio per avergli donato dei figli meravigliosi e considerandosi benedetta per aver superato un problema assai complesso.

La principessa dovrebbe ritornare tra le braccia di Alberto e dei suoi figli ad inizio anno: al momento non ci sono dettagli e non esistono nemmeno date precise.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Charlene Di Monaco triste risvolto: l’ultima richiesta ad Alberto, il principe la asseconda

Resta ancora un mistero quello che è accaduto all’ex nuotatrice: l’unica cosa certa è che è stata colpita da una grave infezione all’orecchio, al naso e alla bocca.