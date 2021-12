Claudia Gerini, una vita di successi. Tutto sull’attrice di ” ‘O Famo Strano “

L’attrice Claudia Gerini è molto amata, ha da poco compiuto 50 anni ed è in forma più che mai, scopriamo alcune curiosità su di lei

Claudia Gerini è un’attrice italiana molto amata. Ha girato moltissimi film sia comici che drammatici ed ha sempre dimostrato un talento notevole. Non tutti conoscono alcuni dettagli privati molto interessanti. Da poco ha compiuto 50 anni e allora facciamo i bilanci sulla sua vita e carriera.

Claudia Gerini, 50 anni e non sentirli

Claudia Gerini all’alba dei suoi 50 anni è più in forma che mai. Ha due figlie splendide e un corpo da urlo. La sua carriera è stata un successo sin da subito, le sue prime apparizioni al cinema partono negli anni ’80 quando lei è poco più di una ragazzina. Esordisce con il film “Roba da ricchi” con Lino Banfi. Poi conduce anche dei programmi in quegli anni come “Primadonna” e “Non è la Rai”.

Si dedica alla recitazione e comincia a girare film senza mai fermarsi. Le sue opere recenti sono “Lasciarsi un giorno a Roma” film di quest’anno e “Per tutta la vita” sempre 2021. Ma anche “Diabolik” e “Sulla giostra”. Vanta intorno ai 76 film tra cinema e televisione. Senza contare i numerosi incarichi come doppiatrice e testimonial per spot televisivi.

Se la sua carriera è stata un gran successo, non si può dire lo stesso della vita privata. Ha alle spalle due quasi matrimoni, il primo con il padre di una delle sue due figlie, il dirigente finanziario Alessandro Enginoli e poi il secondo, il cantante Federico Zampaglione, da cui ha avuto l’altra figlia. Negli anni ’80 ha avuta una relazione con Gianna Boncompagni che era quarant’anni più vecchio di lei. Fece molto scalpore la loro storia all’epoca.

L’attrice si è lasciata poi recentemente con l’ultimo compagno Simon Clementi, più giovani di lei. Sono stati insieme due anni eppure ora è tutto finito. Ma l’attrice non demorde perché ha affermato di aver sempre cercato l’amore e che continuerà a farlo. Lei è una donna che ama la vita di coppia. In passato la Gerini ha avuto un flirt anche con Carlo Verdone, complici i film girati insieme.

Tuttavia è stato un flirt che non si è mai conclamato in una vera e propria storia d’amore, troppo complicati entrambi per addentrarsi nei meandri di un amore profondo.