Claudia Ruggeri ha regalato per Natale uno scatto da cardiopalma ai suoi followers: la showgirl in intimo è un qualcosa di mostruoso.

Claudia Ruggeri è senza ombra di dubbio una delle showgirl più seguite dagli italiani. La cognata di Paolo Bonolis è una bomba sexy ed è dotata di un fisico strepitoso che piace davvero a tutti. I suoi ruoli piccanti in ‘Avanti un altro’ fanno impazzire i telespettatori: la romana, spesso e volentieri, piazza le sue forme in bella mostra.

Sui social network è considerata una vera miss: la Ruggeri, infatti, pubblica contenuti a dir poco fenomenali in cui mette in mostra con estrema naturalezza le sue curve da sballo. Qualche istante fa, la classe 1983 ha messo online un selfie allo specchio che ha già bloccato Instagram: Claudia indossa soltanto l’intimo e i suoi lati più bollenti sono decisamente scoperti.

Claudia Ruggeri, selfie allo specchio esagerato: in intimo è devastante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia ha deciso di fare un grandissimo regalo ai suoi fans in occasione delle festività natalizie condividendo un selfie allo specchio in cui indossa un intimo di colore rosso. Lo scatto lascia ben poco spazio all’immaginazione: il suo seno sta letteralmente per esplodere.

Gli slip e lo stacco di coscia sono ben visibili e lasciano gli utenti senza parole. La showgirl di ‘Avanti un altro’ sprizza sensualità da tutti i pori. La romana avvicina delicatamente le sue dita alle labbra. La visione doppia non è assolutamente adatta a chi soffre di cuore: il rischio di avere un infarto alla vista dell’immagine è molto alto.

Il fisico della 38enne è un’opera d’arte e lei fa ben poco per nasconderlo. La Ruggeri, la maggior parte delle volte, fa girare la testa ai fans scoprendo il suo davanzale atomico.

