Il frontman dei Maneskin, Damiano David, viene citato in diretta. La rivelazione è diretto l’angolo: ha trascorso la notte insieme lui.

Se qualcuno ha il coraggio di pronunciare il nome dei Maneskin senza riferirsi al loro carattere estroso, o senza aspettarsi una sorpresa, si sbaglia di grosso. La band rock italiana, dal sempre più vicino esordio del suo frontman, Damiano David, sul grande schermo con il nuovo docufilm incentrato sulla vita dell’attore attore Paul Newman, alla prolifica collezione di esibizioni e successi vissuti in questo per loro esaltante 2021, ha un nuovo colpo di scena da riservare ai suoi fan.

A dichiararlo in diretta televisiva, nelle ore passate, è stato un personaggio di primo piano in questo momento artistico di fine anno. Ed anch’esso totalmente devoto al mondo della musica dal lontano ’85.

Damiano passa “una nottata insieme” a lui, vibrante retroscena per i Maneskin

Si tratta del cantautore, musicista e produttore Manuel Agnelli. La profonda voce degli Afterhours si è espressa con infinita chiarezza, a proposito del suo rapporto con Damiano, nella scorsa puntata di @welikeduel. O ancor meglio, della seguitissima trasmissione di “Propaganda Live“. Dopo aver terminato la sua esibizione sul ben frequentato palco del programma su La7, il suo conduttore, Diego Bianchi, ha invitato l’artista canoro a rispondere ad alcune domande.

La voce donata alla colonna sonora, per ben due brani inediti, dell’ultima pellicola dei Mainetti Bros, “Diabolik“, ha raccontato un aneddoto rimasto nell’ombra, o nell’abisso, per qualche tempo. Se Manuel aveva assunto con piacere il ruolo di trampolino di lancio, comprendendo la preziosità del loro talento ad “X-Factor”, ad oggi avrebbe qualcosa di molto più personale d’aggiungere.

Con uno sguardo, forse nostalgico e divertito al tempo stesso, e rivolto al passato di Manuel, Bianchi si rivolgerà al cantautore cimentandosi in un pungente, ma schietto, quesito. “Ti salutano ancora?“, interviene il conduttore volendo alludere alla possibilità che il gruppo abbia assunto un atteggiamento più distaccato in seguito al raggiungimento del loro successo. La risposta di Manuel sarà però affermativa, ricordando quanto accaduto in una notte. Per lui, ad oggi, indimenticabile. “Sono fantastici“, spiega Manuel. “Abbiamo passato una nottata insieme“. E, sul finale, il retroscena si farà vibrante quanto le note de “La Profondità Degli Abissi”.

“A parlare e li ho trovati molto terreni“, aggiungerà in conclusione l’artista: “molto con i piedi per terra”. Ed infine la dedica a cuore aperto: “Io li adoro perché sono esseri rari“.

