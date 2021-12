Un’esibizione di sé mai condivisa in rete è stata resa pubblica, silhouette paradisiaca ed acrobazie fenomenali racconteranno la piena libertà di Elena Santarelli.

il countdown in vista del nuovo anno ha ufficialmente avuto inizio in maniera entusiasmante anche per la conduttrice e showgirl Elena Santarelli. L’ex modella dalla bionda chioma, in passata attività per atelier di fama internazionale, si è resa protagonista di un exploit visibilmente atletico. Rappresentato in primis dal suo fisico scultoreo, ad ora per molti: “capace di tutto“.

La nata sotto il segno del Leone dal “sex-appeal inimitabile“, nota sottolineata dal pubblico dopo aver posato nel 2006 per la celebre rivista “Max“, ha poi ricoperto negli anni importanti ruoli per vari format del piccolo schermo. Da valletta per Amadeus a “L’Eredità“, sino a ricoprire i panni di valida opinionista a “Sanremo“. Dopo essersi presentata più recentemente a “Le Iene“, quest’oggi uno scatto inedito comparso in rete la ritrarrà in un’immagine di “piena libertà“.

“Se questa non è libertà” Elena Santarelli che acrobazie in costume! Fisico pazzesco – la FOTO scoperta

