“Mi hai scaldato tantissimo”, Elisabetta Gregoraci infiamma la temperatura. Tris di FOTO che mandano al manicomio

Elisabetta Gregoraci, in occasione delle feste, ha pensato ad un regalo che il pubblico del web non poteva non gradire: tre foto da perderci la testa!

L’atmosfera del Natale, quest’anno, sembra aver contagiato moltissimi vip. Le festività, non più condizionate dalla regola del coprifuoco, vengono vissute con maggior entusiasmo ed allegria rispetto al 2020. La stessa Elisabetta Gregoraci, che si sta preparando ad affrontare il suo secondo Natale accanto ai seguaci dei social, sembra esplodere di felicità.

Pochi minuti fa, su Instagram, sono apparsi tre scatti che hanno mozzato il fiato al popolo del web. La Gregoraci, che ha indossato un abito a dir poco sensuale, si è lasciata immortalare in tre posizioni diverse. Per i fan, la scelta è più ardua del previsto!

Elisabetta Gregoraci infiamma la temperatura. Tris di FOTO che mandano al manicomio

Per vederle, vai su Successivo