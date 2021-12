Federica Pellegrini sempre più in alto: la leggenda dell’araba fenice presto al cinema. “Finalmente ci siamo”

L’annuncio lo ha dato ufficialmente lei nella sua pagina Instagram con un post che racconta la gioia immensa della Divina di Spinea.

Non solo “The Ferragnez” su Amazon Prime, la serie che racconta la vicenda familiare della famiglia Instagram più spiata del nostro Paese.

Anche la grande nuotatrice che ha portato vanto e lustro all’Italia per oltre 15 anni ora diventerà un progetto cinematografico che svela il dietro le quinte della vita sportiva e lavorativa di Federica Pellegrini in questi ultimi due anni di carriera agonistica.

Il docufilm si intitolerà “Federica Pellegrini Underwater”, e sarà disponibile nei cinema il 10-11-12 gennaio prossimo. L’annuncio lo ha dato la stessa Federica ieri sul suo profilo social.

Federica Pellegrini vince su tutte, il suo film è già un successo assicurato al botteghino

Per tre giorni curiosi e appassionati della sportiva potranno apprezzarne e conoscerne un’immagine a tutto tondo che la racconta sia durante la preparazione per i mondiali di Tokyo ma anche sofferente per la scoperta del Covid nel 2020.

Fede qui si mette a nudo e racconta il dietro le quinte degli allenamenti in vasca ed in palestra e svela per la prima volta la storia d’amore con il suo allenatore Matteo Giunta.

“FINALMENTE CI SIAMO!!!!☺️☺️” esordisce nell’ultimo post. “Per 2 anni ho aperto le porte della mia vita, del mio cuore, della mia vasca, ad una telecamera (🎥 quella di @_sara_ristori_ )…e ora TUTTO QUESTO È DIVENTATO UN FILM 🥳🥳🥳 è una grande emozione per me condividere con tutti voi le prime immagini del docufilm”.

Realizzato da Notorious Pictures e Fremantle Italia il progetto si appresta ad essere già un successo al botteghino per i tre giorni di uscita previsti al cinema nel 2022. In molti ora non attendo altro che di vederla in questa nuova esperienza come attrice protagonista di se stessa.

