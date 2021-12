Flavio Insinna, nel corso della puntata odierna de “L’Eredità”, non ha potuto evitare di scusarsi con il concorrente Giovanni: analizziamo nei dettagli l’accaduto

Qualunque cosa accada all’interno dello studio de “L’Eredità”, la bravura di Flavio Insinna non viene mai messa in discussione dal pubblico di Rai 1. Il conduttore, sia nei momenti di rilassamento e svago, sia in quelli in cui è necessario gestire i nervi tesi dei concorrenti, si dimostra un perfetto padrone di casa.

Eppure, come è logico che accada, anche Flavio Insinna non può evitare di perdere la concentrazione, a fronte delle interminabili ore di registrazione che, di volta in volta, è costretto a sostenere. Purtroppo, quando si verificano simili episodi, gli errori del presentatore possono avere delle ripercussioni molto gravi sul percorso dei concorrenti. Analizziamo nei dettagli quello che è accaduto durante l’appuntamento odierno.

Flavio Insinna chiede scusa a tutti. A “L’Eredità” è accaduto qualcosa di davvero grave

Durante la puntata di oggi, giovedì 23 dicembre, a “L’Eredità” si è verificata una situazione di cui lo stesso conduttore non ha potuto non prendere atto. A Flavio Insinna capita raramente di commettere errori durante la conduzione del quiz game, in cui ogni minima perdita di tempo può rivelarsi fatale per gli aspiranti vincitori. Proprio questa sera, infatti, un errore clamoroso del presentatore è costato caro ad uno dei concorrenti in gara.

Durante il duello tra Andrea e Giovanni, il conduttore ha cercato di velocizzare la lettura dei quesiti, così da consentire al secondo sfidante di recuperare il tempo perso in precedenza. “Lo è un vino rosso dalla rabbia“, ha proposto Flavio, che si è accorto dell’errore commesso solamente dopo una manciata di secondi. “Scusami, un viso… scusami, è tutta colpa mia“. Giovanni, a quel punto, è riuscito rapidamente ad individuare la parola corretta, ovvero “paonazzo“. Purtroppo, però, lo scivolone del conduttore non ha potuto non comportare l’eliminazione del concorrente.

Giovanni si è ritrovato a dover lasciare lo studio, sotto lo sguardo impotente ed affranto di Flavio Insinna. Il conduttore, per sdebitarsi, ha invitato il partecipante a tornare nello studio de “L’Eredità” al più presto, così da tentare nuovamente la fortuna.