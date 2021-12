Giancarlo Magalli sta attraversando un brutto periodo sia in ambito lavorativo, che nella sua vita privata: vediamo i dettagli…

Il noto commediografo italiano non sta attraversando un bel periodo: a dare il via alla serie negativa di eventi è stata la vittoria di Adriana Volpe al processo che lo vede condannato per diffamazione.

La strepitosa ex concorrente del Grande Fratello VIP (reality di cui adesso è anche opinionista) ha vantato e annunciato la sua vittoria anche durante la puntata serale della Casa più spiata d’Italia, condotta da Alfonso Signorini.

Subito dopo questa batosta, il famoso attore ha dovuto affrontare anche una sgradevole notizia, pubblicata dal sito ‘Dagospia‘ (portale di Roberto D’Agostino), riguardante il suo nuovo programma televisivo, intitolato ‘Una parola di troppo‘.

“Il programma ha oscillato sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Troppo poco per prolungarne oltremodo l’agonia. Da gennaio non sarà più in palinsesto” Sono state queste le parole utilizzate per spiegare al pubblico italiano quanto accaduto.

Ecco la replica di Magalli…

Giancarlo Magalli non ci sta: “Mi danneggi inutilmente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Totti e Ilary, la verità sul tradimento era già emersa: la conduttrice rivela tutto in tv

‘Una parola di troppo’, la nuova trasmissione televisiva di Giancarlo Magalli, è un game show a cui partecipano tre coppie, legate tra loro da un rapporto di amicizia o parentela. Dopo una rapida presentazione dei concorrenti, inizia la fase di gioco, composta da sette prove. La coppia che vince la puntata passa alla successiva, come campione in carica.

Per difendere il programma, il famoso settantaquattrenne ha voluto rispondere alle insinuazioni, spiegando che l’ultima puntata andrà in onda il 24 dicembre come già previsto: nessuna interruzione forzata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Nuda per davvero”, Annalisa si toglie tutto e si nasconde dietro al suo disco che non copre niente. Mai vista così FOTO

Ecco le sue parole: “Se scrivi che lo hanno interrotto mi accrediti un insuccesso che non esiste e mi danneggi inutilmente“.

GUARDA IL METEO DI YESLIFE. LE PREVISIONI DEL 21.12.2021