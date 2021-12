Tra i primi nomi che iniziano ad emergere per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi ci sono quelli di due famosissime cantanti italiane. Vediamo insieme di chi si tratta

Stanno iniziando a farsi strada le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del programma dello show di Mediaset L’Isola dei Famosi. Sono già stati fatti alcuni probabili nomi dei possibili prossimi naufraghi. Tra questi sono sono stati fatti anche quelli di due cantanti italiane veramente molto famose e anche se ancora non è stato confermato nulla i fans sono già in delirio e ci sperano tanto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Stai meglio senza” Monica Bertini accontenta il web

Isola dei Famosi, tra i naufraghi due famose cantanti italiane

C’è attesa per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. Ma adesso che i primi nomi dei possibili futuri concorrenti iniziano a venire fuori, c’è anche molta attesa di sapere i nomi ufficiali dei futuri naufraghi. In particolare, a mandare in visibilio il pubblico è stata l’indiscrezione che ha rivelato che tra i futuri partecipanti potrebbero esserci due famose cantanti.

Di chi stiamo parlando? Si tratta di due artiste estremamente differenti tra loro eppure accomunate dalla grande passione per la musica e il mondo dello spettacolo in generale. Stimo parlando di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ebbene sì, loro potrebbero essere due delle future naufraghe dell’Isola. Non è ancora stato confermato nulla dalla redazione del programma ma i fans delle due non aspettano altro che una conferma ufficiale. Le due cantanti sono molto amate dal pubblico, per la loro musica ma non solo. Elettra in particolare negli ultimi anni sta spopolando sempre più sui social dove ha un elevatissimo numero di followers pronti a supportarla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Diletta Leotta, posta i suoi momenti più intimi

Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi non sono certo nuove alla partecipazione programmi televisivi; la Lamborghini in particolare ha già partecipato in passato a diversi show e reality. C’è da dire che questa sarebbe sicuramente un’esperienza diversa e al limite dell’estremo per entrambe, dalla quale però grazie alla grinta che contraddistingue entrambe potrebbero uscirne vincitrici.