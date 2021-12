Per l’ultima puntata dell’anno 2021, Melissa Satta ha sfoggia un look strepitoso ed i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio

Il pubblico italiano ha avuto l’onore di conoscerla qualche anno fa, alle prese con “Striscia la notizia” nelle vesti di velina mora. Melissa Satta ha poi continuato la sua carriera da showgirl, diventando sempre più popolare.

E’ stata una delle fidanzate storiche di Christian Vieri ed ha vissuto una storia unica con Kevin Prince Boateng con il quale ha avuto anche un figlio. Oggi sembra di nuovo innamorata, ma non lascia trapelare alcun dettaglio al riguardo.

Melissa Satta, lady white in fiamme: che sensualità – FOTO

