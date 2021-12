Paola Perego ed il crollo totale, la rivelazione incredibile: “Oggi posso dirlo”

Paola Perego: adesso ha raccontato tutta la verità. Come ha fatto a reggere, come si è nascosta e cosa ricorda del passato

Paola Perego è tornata in tv con un nuovo e vivacissimo programma “Citofonare Rai 2”. Insieme a lei nella trasmissione della domenica anche l’amica e collega Simona Ventura. Insomma un bel momento per la compagna di Lucio Presta che dopo un’assenza dalla tv ed un periodo non facile, si mostra serena e soddisfatta, professionalmente e personalmente.

Sappiamo che ci sono stati anni difficili per Paola Perego. Lei stessa, più volte, ha ammesso e raccontato di aver dovuto convivere con gli attacchi di panico, momenti bui e difficili della sua vita che l’hanno costretta a destreggiarsi in situazioni non facili, ricorrendo anche all’uso di medicinali. La Perego è tornata a parlare di quel periodo brutto della sua vita durante il quale non ha mai smesso di lavorare e ha raccontato nuovi ed inediti particolari.

Paola Perego ed il passato: medicine e non solo

Paola Perego è tornata a parlare del suo periodo buio a Il Corriere della Sera. In una lunga intervista la conduttrice ha ripercorso gli anni più difficili della sua vita. Dopo la fine del suo matrimonio con il padre dei suoi figli, Andrea Carnevale, la Perego si è ritrovata sola, fragile e l’incubo degli attacchi di panico non l’ha abbandonata per un lunghissimo tempo.

Un tunnel così buio quello che Paola ha percorso che ha cercato di nascondere in ogni modo e che per arginare ha fatto ricorso ai farmaci. “Avrei dovuto mostrarmi per quella che sono, ma erano altri tempi: se andavi dal medico e gli elencavi i sintomi, quasi certamente lui diceva che avevi un esaurimento nervoso”.

Ecco perché si nascondeva e faceva di tutto per evitare che qualcuno sapesse e scoprisse. Prendeva medicinali molto forti la conduttrice ecco perché ancora oggi ha ricordi molto sfocati di quel periodo. “Prendevo delle medicine che, pur di allontanare la sensazione di panico, appianavano tutto. Piallavano ogni cosa, comprese le emozioni”.

Anche il giorno del suo matrimonio, nei suoi ricordi è come dentro una nuvola: “I critici dicevano che ero troppo fredda e distaccata, ma oggi posso dirlo: prendevo benzodiazepine” ha ammesso.

