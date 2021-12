La Regina Elisabetta interrompe la tradizione di Natale, cosa succede alla sovrana? Dopo la morte del marito non è più la stessa

La Regina d’Inghilterra in questi ultimi mesi non è stata molto bene, prima la morte del marito, il principe Filippo che l’ha segnata profondamente, poi dei problemi di salute che l’hanno costretta al riposo.

Non ha partecipato ad alcune uscite ufficiali per il volere dei medici che le hanno consigliato di rimanere a casa, purtroppo Elisabetta è un po’ debole e le feste natalizie sono a rischio.

La Regina Elisabetta rompe la tradizione natalizia

E’ stato reso noto dalla corte britannica che la Regina Elisabetta non si recherà alla residenza Sandringham nel Norfolk, come di consueto per le feste natalizie. Il motivo è a causa dei numerosi contagi della variante Omicron del covid che stanno aumentando esponenzialmente di giorno in giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Sei la migliore tra le tre” Beatrice Valli e la sua sorpresa sotto l’albero: quanta sensualità – VIDEO

La Regina non si può permettere di ammalarsi vista la sua fragilità fisica dovuta all’età, pertanto trascorrerà il Natale nel castello di Windsor. La regine riceverà il figlio ed erede al trono Carlo e gli altri familiari più stretti, rispettando le misure di sicurezza. In seguito al ricovero in ospedale, all’età e anche alla debolezza dovuta alla perdita del marito, è consigliabile per la sovrana stare lontana da tutti per il momento.

Pertanto il tradizionale soggiorno a Sandringham, che è stato portato avanti da secoli, si interrompe in vista di tempi migliori. Nessun regalo scambiato e nessun gioco tra familiari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sabrina Salerno, la frecciatina tagliente contro Arisa: “Ha vinto Ballando perché…”

D’altronde sarebbe stato comunque un Natale diverso senza la presenza del principe Filippo che era il grande protagonista. L’importante per il momento è preservare la salute della Regina che è più fragile che mai. La variante del covid sta prendendo sempre più piede nel paese ma anche nel resto del mondo.

Non è dunque solo la sovrana inglese a dover prestare attenzione, ma tutti quanti ugualmente. Le feste sono un momento molto atteso ed apprezzato ma è consigliata cautela per evitare di peggiorare la situazione. Effettuare dei tamponi potrebbe essere un’ottima idea e soluzione per tenere sotto controllo i contagi.