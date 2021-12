Uomo travolto e ucciso da un’auto: era in città per trascorre il Natale con il figlio

Un pensionato di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto ad Anguillara Sabazia (Roma), dove era arrivato per trascorre il Natale insieme al figlio.

Investito mentre attraversava la strada. È morto così un pensionato di 76 anni di Rivoli (Torino) nel pomeriggio di ieri ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’anziano, arrivato nel comune laziale per trascorrere le festività natalizie insieme al figlio, è stato centrato in pieno da un’auto condotta da un ragazzo di 20 anni. A nulla è servita la corsa in ospedale, dove il 76enne è morto poco dopo.

Roma, pensionato travolto e ucciso da un’auto: era in città per trascorre il Natale con il figlio

Voleva trascorrere insieme al figlio le vacanze di Natale, per questo motivo era partito da Rivoli (Torino), dove risiedeva, arrivando ad Anguillara Sabazia, comune di circa 20mila abitanti in provincia di Roma. Purtroppo, però, qui ha perso la vita in un incidente stradale.

Questo il drammatico destino di un uomo, un pensionato di 76 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 dicembre. La vittima, secondo quanto riporta la redazione locale de Il Corriere della Città, stava attraversando la strada in via Ponte Valle Trave, quando improvvisamente è sopraggiunta una vettura, alla guida della quale si trovava un 20enne, che lo ha investito. Il giovane si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 che, giunto sul posto, ha prestato le prime cure al pensionato e lo ha successivamente trasportato in ospedale, dove è arrivato in gravissime condizioni. A nulla sono valsi gli sforzi dei medici: il cuore dell’uomo ha smesso di battere poche ore più tardi, in serata.

I carabinieri della stazione di Manziana, sopraggiunti sul luogo dell’investimento, hanno provveduto agli accertamenti del caso. Il conducente della vettura, scrive Il Corriere della Città, è stato sottoposto agli esami per verificare se si trovasse alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

