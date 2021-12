Il divo di Hollywood Tom Cruise ha un’usanza davvero bizzarra. Durante le feste natalizie concede attimi di piacere

Tom Cruise è una stella del cinema americano, i suoi film sono famosi in tutto il mondo. Tutti si chiedono che cosa faccia a Natale un personaggio del suo calibro, quello che vi stiamo per rivelare vi sconvolgerà. Il divo di Hollywood ogni anno a Natale regala attimi di piacere agli amici e alle amiche più strette. Questa tradizione è iniziata quando era sposato ancora con l’attrice Katie Holmes.

Tom Cruise e il gesto natalizio che fa impazzire tutti

L’attore Tom Cruise quando era sposato con la bellissima Katie Holmes, venne a conoscenza di una pasticceria di Woodland Hills, nella periferia di Los Angeles. In questa pasticceria il dolce più buono è una torta al cioccolato bianco e cocco, la preferita dell’attore. Questo dolce gli piace talmente tanto che ha voluto farlo assaggiare a tutti quelli che conosce.

Ogni Natale spedisce ad una piccola cerchia di amici e parenti questa favolosa torta di cioccolato e cocco. Sono ormai 15 anni che l’attore manda avanti questa tradizione. A volte per raggiungere alcuni amici che si trovano dall’altra parte del globo, l’attore decide di usare dei jet privati per spedire la torta rapidamente e in tempo per le feste. Una cosa che ha davvero dell’incredibile.

Una torta che attraversa il globo in jet privato, eppure questa è la realtà. Alcune persone che sono state rese note per aver ricevuto questa sorpresa, sono Angela Bassett, Cobie Smulders, Kirsten Dunst, Henry Cavill, Rosie O’Donnell e anche Barbara Walters e Jimmy Fallon.

Questi personaggi hanno condiviso sui loro social la ricezione della torta di Cruise. La torta ormai viene chiamata Cruise Cake, e tutti affermano che sia la più buona mai mangiata.

Recentemente Cruise avrebbe fatto volare ben 300 di queste torte con il suo jet personale da Los Angeles a Londra in occasione del nuovo film “Mission Impossible 7” in uscita 2022. Sul set saranno stati tutti felici.

Ognuna di queste torte costa 99 dollari, e sono fatte di ciambella ricoperta da cioccolato bianco e con una glassa di crema al formaggio e scaglie di cocco tostato. Viene confezionata con il ghiaccio secco. La pasticceria si chiama Doan’s Bakery e si trova in Woodlans Hills.

Esiste dal 1984 e la creatrice si chiama Karen Doan. Questa storia ha appassionato talmente tanto che un giornalista di “”The Guardian ha chiesto a Cruise di mandargli una torta per capire cosa avesse di speciale. A questo punto non possiamo fare a meno di immaginare come sia questa torta così amata e virale.