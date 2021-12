Le vongole sono il piatto per la Vigilia, come prepararle

Il piatto giusto per la Vigilia di Natale, sono gli spaghetti alle vongole, un classico sempre apprezzato e amato da tutti

Gli spaghetti alle vongole sono un piatto perfetto per ogni evenienza. Ma specialmente per la Vigilia di Natale sono molto indicati dal momento che non si può mangiare carne. Le vongole piacciono a tutti. Tuttavia bisogna saperle pulire bene prima di metterle in cottura e servirle agli ospiti. Sopratutto è la sabbia che dev’essere eliminata per bene, scopriamo come farlo.

Come pulire e cucinare le vongole per la Vigilia

La prima cosa che va fatta quando si cucinano le vongole, è quella di fare una selezione eliminando quelle rotte o morte. Poi quelle che vengono considerate idonee, devono essere immerse in acqua salata per spurgare.

Bisogna quindi prendere una ciotola grande e aggiungere 35 gr di sale per ogni litro d’acqua. Ricordarsi di mescolare di tanto in tanto le vongole per far sciogliere il sale nell’acqua.

La ciotola va lasciata poi due ore circa in queste condizioni, possibilmente coperta da un panno e al fresco. Durante questo periodo si dovrebbe cambiare l’acqua delle vongole almeno due volte. Una volta terminato il periodo indicato, bisogna poi togliere l’acqua e preparare una padella con olio e aglio. Far soffriggere qualche minuto e poi gettare le vongole in padella.

Lasciar cuocere pochi minuti e aggiungere prezzemolo e sfumare con del vino. Piano piano le vongole cominceranno ad aprirsi da sole e a quel punto bisogna subito tirarle via una ad una per evitare che si cuociano troppo.

Eventualmente si può anche preparare un soffritto con dei pomodorini da servire con le vongole. Ma va fatto prima perché i pomodori ci mettono un pò a cuocere e rilasciare il succo.

Una volta pronte tutte le vongole, si possono aggiungere alla padella gli spaghetti e mescolando bene. Ed ecco pronto il primo piatto di pesce facile, veloce e molto gustoso. Di solito piace molto anche ai bambini. L’unico passaggio lungo di questa ricetta è la pulizia delle vongole, che però è fondamentale per evitare di servire la sabbia all’interno del piatto.