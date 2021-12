10 cose che dovranno cambiare una volta che la Regina non ci sarà più

La Regina Elisabetta è la regnante inglese più longeva di sempre, dopo la sua dipartita ci saranno molti cambiamenti

La Regina Elisabetta ha 95 anni e detiene il record di monarca più longevo della storia inglese. Nonostante sia molto amata e nessuno vorrebbe mai che se ne andasse, è inevitabile porsi alcune domande sui cambiamenti che ci saranno quando lei sarà morta. Scopriamo allora 10 cose che accadranno in seguito alla sua dipartita.

10 cose che cambieranno dopo la scomparsa della Regina Elisabetta

Come prima cosa chiaramente succederà al trono il figlio e primo in linea di successione, il Principe Carlo. Diventerà Re e sua moglie Camilla Regina. Secondo la tradizione, la sera stessa del funerale, Carlo terrà un discorso pubblico in memoria della Regina e per annunciare il suo nuovo ruolo. Avverranno poi una serie di azioni in codice. Il segretario della Regina dovrà informare il primo ministro britannico della notizia.

Quest’ultimo poi dovrà usare una parola in codice che è “London Bridge” per comunicarlo agli altri ufficiali. ll giorno del funerale sarà considerato festa nazionale per tutti, stessa cosa per l’incoronazione di Carlo. Ma la morte della Regina avrà anche un grosso impatto economico, infatti pare che il giorno del funerale, il mercato azionario inglese sarà chiuso.

Questo di conseguenza avrà un impatto sul prodotto interno lordo molto importante. La perdita è già stata stimata tra 1,2 e 6 miliardi di sterline. Usciranno anche nuove banconote e sterline con il ritratto del Re. Stessa cosa vale per i passaporti, francobolli e uniformi militari.

Se la Regina dovesse perire in un altro paese, verrebbe subito mandato un aereo con una bara a recuperarla. Se invece accadesse in Inghilterra, ma non ha Londra si userà una macchina. Subentreranno dunque i primi impegni reali del Principe Carlo, che inizieranno subito. Carlo dovrà iniziare a fare dei viaggi in giro per l’Inghilterra, Scozia, Gallese e Irlanda dove incontrerà i leader locali.

Dovrà anche incontrare la popolazione camminando per strada. Cambierà anche la linea di successione, la famiglia Cambridge diventerà la prima in linea di successione. Il principe William sarà l’erede al trono in prima fila, seguito dai figli George, Charlotte e Louis. Al quinto posto ci sarà il Principe Harry.

Anche sui social ci saranno cambiamenti. Dopo la morte della Regina verranno mostrati per molto tempo solo post neri e un messaggio di commemorazione. Il lutto nel paese durerà ben 12 giorni. Arriveranno poi i leader internazionali a porgere le condoglianze per la dipartita della sovrana.