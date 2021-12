Adriana Volpe, la svolta inaspettata dopo il caso Magalli: il grande ritorno a “I Fatti Vostri”

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Ennesimo capitolo dello scontro mediatico tra i due presentatori. Un terzo protagonista della vicenda trae giovamento

Che i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli siano sempre stati tesi non è affatto un mistero. Loro stessi non hanno mai fatto nulla per celare la profonda antipatia che intercorre tra loro.

Hanno condotto lo storico programma “I Fatti Vostri” in tandem per ben otto edizioni dal 2009 al 2017. Alla fine la presentatrice originaria di Trento ha ceduto modificando il corso della sua carriera e abbandonando la trasmissione. Hanno continuato a punzecchiarsi pubblicamente con dichiarazioni sui media o a mezzo social network. L’ennesimo capitolo della loro disputa si è concluso recentemente con una condanna per il reato di diffamazione aggravata ai danni di Giancarlo Magalli. Dovrà pagare un risarcimento di 25mila euro.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Marcello Cirillo tra i due

Adriana Volpe, dopo aver lasciato Rai Due, è stata al timone del programma contenitore “Ogni mattina” sul canale televisivo di recente formazione TV8. Ha partecipato come concorrente al “Grande Fratello Vip” su Canale 5 durante la quarta edizione, diventandone oggi arguta opinionista al fianco del presentatore in carica Alfonso Signorini.

Anche la carriera di Giancarlo Magalli ha subito una svolta inaspettata. Dopo decenni di servizio a “I Fatti Vostri” sotto la guida dello storico regista Michele Guardì, ha sorpreso tutti i telespettatori all’inizio di questa stagione annunciando il suo addio al format. Sta affrontando una nuova avventura televisiva sempre su Rai Due prendendo le redini del game show “Una parola di troppo”, in onda dal lunedì al giovedì alle 17:15.

A spalleggiare Adriana Volpe si è sempre schierato un altro ex volto molto amato de “I Fatti Vostri”, il cantante Marcello Cirillo, anche lui spesso oggetto delle invettive di Magalli. Con l’abbandono del vecchio presentatore, tornerà “a casa” dopo quattro anni, periodo in cui era praticamente sparito.

É stato rivelato a RTL 102.5 NEWS. Queste le parole di Cirillo: “Torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti”. Confessa con onestà tutta la sua emozione: “Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia”.