La showgirl ieri ha realizzato alcuni scatti super sensuali con un abito a sirena che metteva in risalto il suo fisico statuario.

Gli anni passano anche per Aida Yespica ma sembra, guardando le foto sublimi che posta ogni giorno, che questo non sia vero.

Forse protetta da un incantesimo che ne preserva la bellezza sconfinata, la showgirl e modella regala quotidianamente attimi di incanto e sogno a tutti i fan della sua community social.

La divina lo ha fatto anche ieri quando si è fatta immortalare dalla macchina fotografica del fotografo Alberto Buzzanca con un abito da sogno super attillato che ha decisamente infuocato queste feste di Natale.

Aida Yespica illegale, il fondoschiena esplode nell’abito glitterato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Per lo shooting la modella si trovava a Padova, luogo in cui da tempo fa tappa fissa per via del nuovo fidanzato che le ha riempito il cuore.

Si tratta dell’imprenditore padovano Mirco Maschio, classe 1977 e presidente dal 2015 del gruppo Maschio Gaspardo, azienda specializzata nella produzione di attrezzature agricole.

Aida per gli scatti ha indossato un abito a sirena glitterato dal corpetto fino alla coda sinuosa con ampio strascico a terra. Una sorta di fantasia zebrata rivisitata in chiave glitter che l’ha illuminata come un faro splendente nella notte, maniche lunghe ma schiena nuda senza reggiseno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “La vita in diretta”, Mara Venier dopo il filmato gela Matano: “Mi ha insultata”

Focus sul suo lato B sublime evidenziato dal tessuto leggero, la perfezione assoluta quasi fosse stato disegnato al compasso. Migliaia di like e commenti estasiati: “Magica sei tu!!!! Sei favolosa 😍”, “🔥Guapaaaa”, “Gn**a, gn**a!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Principe Carlo malato, condizioni preoccupanti: Royal Family in ansia

“Clima magico in location uniche, super felice di questo clima natalizio, speranzosa in un anno migliore per tutti. E voi come lo passerete? ❤️❄️”, ha invece scritto lei nella didascalia del post.

La vediamo infatti nella hall del Ristorante Dorio 1865 poco sopra Padova (Mejaniga) – ma non sappiamo se con lei ci sia anche Mirco – attorniata da un abete di Natale, uno schiaccianoci e luci che la impreziosiscono e la fanno apparire come una vera regina delle feste.

PREVISIONI METEO PER LA VIGILIA DI NATALE, 24 DICEMBRE