Alex Zanardi è tornato a casa dalla sua famiglia. Dopo il coma e il lungo percorso di riabilitazioni oggi lo sportivo sta meglio!

Oggi una bellissima notizia ha sorpreso il pubblico di Storie Italiane, uno dei programmi tv più seguiti ed apprezzati di tutti i tempi. La conduttrice Eleonora Daniele ha annunciato in diretta il ritorno a casa di Alex Zanardi, il pilota automobilistico rimasto coinvolto in un terribile incidente l’anno scorso. Alex è tornato a casa poche settimane fa, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi dalla moglie Daniela. Eleonora ha deciso di chiudere la puntata odierna di Storie Italiane così, annunciando al suo pubblico questa splendida notizia e commuovendosi di fronte agli occhi di tutto il paese.

Alex Zanardi torna a casa, la moglie Daniela racconta tutti i dettagli ai fans dello sportivo

È stata Daniela, la moglie di Alex Zanardi, ad annunciare il ritorno a casa dello sportivo. “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi” ha pubblicato sul sito di BMW Italia, di cui Zanardi è ancora Brand Ambassador. “Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora”. La moglie del pilota ha spiegato che in futuro Alex dovrà recarsi di nuovo in ospedale per seguire i programmi di riabilitazione, ma che fortunatamente riuscirà a trascorrere le vacanze natalizie a casa. “Per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione, e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza” ha detto.

Alex Zanardi è stato protagonista di un bruttissimo incidente circa un anno fa, quando si è schiantato contro un camion durante una delle sue abituali uscite in handbike. La moglie ha raccontato che, in seguito all’incidente, il pilota ha dovuto affrontare un durissimo percorso di riabilitazione in una clinica specializzata, lontano dalla sua famiglia. “Ha dovuto subire molti interventi di neurochirurgia e ci sono state diverse battute d’arresto” ha spiegato Daniela ai fans di Alex.

Oggi lo sportivo sembra stare meglio, ma non è ancora in grado di parlare autonomamente come prima dell’incidente. “A seguito del lungo coma le corde vocali devono riprendere elasticità, sta seguendo delle terapie anche per questo” ha spiegato la moglie. “Possiede ancora una grande forza nelle braccia e si sta allenando intensamente con delle attrezzature specifiche”. Noi di YesLife ci auguriamo ovviamente che Zanardi continui a migliorare, e nel frattempo auguriamo un Natale sereno a lui e a tutta la sua famiglia!